HP profite du CES pour revisiter sa gamme et présenter de nouveaux PC au look très réussi.

Cette modernisation de la gamme démarre avec le nouveau Spectre x360 15, un PC convertible qui rencontre un grand succès sur le marché dans sa version 13 pouces et qui est aussi décliné en version 15 pouces avec une édition 2020 dotée d’un écran 4K à bords ultra-fins lui permettant de conserver un format vraiment compact (celui d’un 14 pouces) et une agréable légèreté.

Comme sur tous les x360, l’écran est tactile et peut pivoter à 360° pour transformer la machine en mode tablette ou chevalet afin d’offrir des expériences multimédias plus conviviales.

S’inscrivant dans la mouvance « Project Athena » d’Intel, ce Spectre x360 « 2020 » est animé par des processeurs Intel Core i de 10e génération secondés par des GPU NVidia sur certains modèles. L’autonomie est annoncée à 17 heures avec un allumage instantané du PC et un mode « Fast Charge » pour retrouver 50% de l’autonomie en 30 minutes seulement.

Côté sécurité, on notera que la Webcam dispose d’un interrupteur physique pour la désactiver ainsi que son micro, afin de limiter les risques d’espionnage.

Autre nouveauté au pouvoir de séduction indéniable, HP annonce la seconde génération de son « Elite Dragonfly ». Il s’agit là encore d’un convertible qui affiche moins d’1 Kg sur la balance. Le design tout en finesse évolue peu, mais l’électronique se modernise avec l’adoption de processeur Intel Core vPro de 10e génération, le support de la 5G (via l’intégration d’un modem Qualcomm X55), et une autonomie annoncée à 24 heures.

Là encore, cet Elite Dragonfly G2 s’inscrit dans l’initiative « Project Athena » d’Intel tirant pleinement parti des technologies du fondeur pour offrir des autonomies encore jamais rencontrées sur PC et des performances très équilibrées.

La grande originalité de ce modèle est l’introduction de la technologie bluetooth de Tile, le fameux tracker utilisé jusqu’ici sur des porte-clés ou des bagages et désormais intégré dans ce PC signé HP afin de vous aider à le retrouver si vous l’égarez ou à recevoir une alerte si vous êtes sur le point de l’oublier en partant.

Enfin, HP a également annoncé l’un des PC « All-in-one » les plus performants du marché. Le problème des PC tout en un (où l’électronique est intégrée à l’écran), c’est que leurs spécifications techniques sont souvent à la ramasse. Le nouveau HP Envy 32 embarque un processeur Core i7-9700 associé à un GPU NVidia GeForce RTX 2060 doté de 6 Go de mémoire GDDR6 dédiée. De quoi en faire une super station de travail ou même un bon PC de Gaming. L’écran s’appuie sur une dalle 4K de 31,5 pouces. Il est surplombé d’une Webcam avec capteur IR pour une reconnaissance faciale Windows Hello. Et le PC est équipé de 32 Go de RAM et d’un stockage de 1 To de SSD boosté par 32 Go de mémoire Intel Optane. La partie audio n’est pas en reste puisqu’elle est signée Bang & Olufsen.

Côté connectivité, la machine propose 2 ports USB 3.2, 1 port USB 3.1 latéral, 1 port USB 3.1 Gen 2 Type C et 1 port Thunderbolt 3 ainsi qu’une sortie HDMI et un port Ethernet Gigabit. Si le Bluetooth 5.0 est intégré, on regrettera de devoir se contenter d’un Wi-Fi 5 alors que le Wi-Fi 6 a fait son apparition sur la plupart des PC présentés lors de cette édition du CES.

Originalité, le clavier possède une encoche pour y glisser un smartphone (ou une tablette) afin de le garder sous les yeux tout en travaillant sur l’ordinateur.

Pour en savoir plus:

HP Spectre x360-15

HP Elite DragonFly G2

HP Envy 32