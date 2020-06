Bonne nouvelle pour Axians Cybersecurity Paris. Spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans l’évolution et la modernisation de leurs infrastructures, la filiale de VINCI énergies vient d’obtenir la très convoitée qualification PASSI (Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information) attribuée par l’exigeante et incontournable Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).

Une qualification qui vient renforcer le positionnement d’Axians sur le marché de la cybersécurité et lui permet de proposer des prestations d’audit conformément au référentiel RGS (Référentiel Général de Sécurité) dans quatre domaines : audit organisationnel et physique, audit de configuration, audit d’architecture et audit d’intrusion.

« Cette qualification garantit à nos clients la maturité du process d’audit d’Axians Cybersecurity Paris et leur donne également l’assurance que nos auditeurs maitrisent aussi bien le contexte RGS que les normes internationales et les bonnes pratiques en matière de sécurité et de protection des données » se réjouit Sami Mabrouk, responsable du pôle Services Opérationnels au sein d’Axians Cybersecurity Paris.

En tant que prestataire de service de confiance, Axians propose aux entreprises un accompagnement complet allant de l’audit jusqu’à l’implémentation de solutions de remédiation. La qualification PASSI vient consolider son catalogue de services opérationnels et conseil, notamment pour travailler avec les autorités administratives et toute entité gérant ou interagissant avec un système d’information classé « DR » (Diffusion Restreinte).