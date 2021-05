Infoblox, spécialiste des services réseaux sécurisés, a commandé une étude portant sur les conséquences des attaques numériques sur les entreprises de la banque, de l’assurance et plus généralement les institutions financières.

Les plus de 800 réponses de professionnels IT obtenues confirment que les violations de données représentent un fardeau financier de plus en plus important pour le secteur.

En Europe, elles ont entraîné des pertes financières moyennes d’environ 4,2 millions de dollars par attaque en 2020.

Les pannes de réseau sont également particulièrement coûteuses pour les organismes du secteur : les institutions européennes perdent en moyenne environ 3,1 millions de dollars par incident majeur.

Le secteur reste une cible privilégiée pour les attaques basées dans le cloud : 44 % des sondés en Europe ont subi une violation de données au cours des 12 derniers mois, alors que 37 % ont été victimes d’une attaque de logiciels malveillants dans le cloud.

Le phishing et les attaques basées sur le cloud sont aujourd’hui les vecteurs de menace les plus redoutés : 60 % des personnes interrogées en Europe s’attendent à être confrontées à une attaque combinant phishing, vulnérabilités liées au cloud (y compris liées aux mauvaises configurations) et attaques DNS/DDoS au cours des 12 prochains mois.

Les équipes de résolution des menaces adoptent une approche de visibilité du réseau pour améliorer la sécurité : en Europe, la surveillance du réseau (75 %), les renseignements sur les menaces (59 %) et la chasse aux menaces (53 %) sont considérés comme les tactiques de cybersécurité les plus efficaces.