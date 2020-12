Racheté en 2007 pour 3,2 milliards de dollars, Webex a longtemps été une des pépites de Cisco et l’outil de visioconférence de prédilection des entreprises. Depuis le marché est devenu très concurrentiel entre Microsoft Skype et Teams, Apple FaceTime, Google Hangouts et Meet, Bluejeans et bien évidemment Zoom. Et en cette année pandémique, Zoom et Teams ont été particulièrement plébiscités.

Cisco veut donc repartir à l’attaque et annonce deux acquisitions en une semaine.

La première est le rachat pour 730 millions de dollars d’Imimobile destiné à venir renforcer l‘expérience client de Webex Contact Center. Imimobile dispose d’une solution Curstomer Interaction Management Suite qui permet aux entreprises de rester constamment connectées à leurs clients à travers les différents canaux d’interaction : réseaux sociaux, voix, messageries, etc. L’accord intervient alors que Cisco cherche à ajouter des capacités d’intelligence artificielle à sa solution de gestion de la relation client afin d’améliorer la façon dont ses clients communiquent avec leurs utilisateurs finaux. L’objectif final est d’aboutir à une offre CXaaS (Customer Experience as a Service) parmi les plus complètes du marché.

La seconde est le rachat de Slido, une startup connue pour sa plateforme permettant à un groupe de personnes de modérer les questions et les interactions avec la multitude de personnes participant à des événements Live en ligne et des conférences virtuelles. La solution de Slido est utilisée notamment pour faciliter des sessions de questions/réponses en direct, lancer des sondages en direct, générer du feedback et animer des interactions temps réel en parallèle d’une conférence virtuelle. L’objectif pour Cisco est d’intégrer la plateforme Slido directement à WebEx mais l’éditeur compte cependant perpétuer Slido en produit indépendant déjà bien intégré aux très populaires plateformes Zoom, Teams et Meet.