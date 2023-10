Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning,accélère sa stratégie d’internationalisation de ses activités et se positionne parmi les lauréats du programme d’accélération Impact Italy 2023 organisé par Business France en partenariat avec Bpifrance.

Une volonté d’accélérer en Italie

En croissance constante sur le marché français, Colibri souhaite déployer ses solutions à l’export et notamment en Europe. Dans ce contexte, l’Italie est un marché stratégique et demandeur de solutions de gestion de la supply chain de nouvelle génération. Colibri a donc décidé de lancer ses opérations localement et de mettre en œuvre une organisation adaptée. Le programme Impact se positionne comme un formidable accélérateur pour Colibri qui sera en mesure de prendre les bonnes options pour mettre en place son plan de croissance en Italie.

Nicolas COMMARE, CEO de Colibri « Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés pour cette nouvelle édition du programme Impact. Nous allons bénéficier de très précieuses ressources qui vont nous permettre dès le départ d’avoir la bonne approche et de signer rapidement de premiers contrats d’envergure. L’Italie est un pays clé pour nous ces prochaines années et nous ambitionnons d’y occuper une place centrale sur le marché des solutions Cloud de Sales & Operations Planning. »