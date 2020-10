Le monde du travail a considérablement évolué et la crise sanitaire que nous traversons a encore accéléré cette mutation. L’espace de travail que nous connaissions encore il y a quelques années a en effet volé en éclats pour embrasser de nouveaux usages, tel que le télétravail. Le bureau n’est donc plus le seul lieu de travail des équipes. Cette révolution s’explique également par l’explosion du digital dans notre quotidien et l’essor de la mobilité.

Loin d’être un phénomène de mode, le sujet du Digital Workspace est une priorité pour nombre de décideurs. Ainsi, selon une étude menée par MARKESS by exægis fin 2019, 70 % des décideurs interrogés font état de la présence d’un Digital Workplace dans leur organisation .

Quelles étapes pour mener à bien son projet avec succès

Tout d’abord, il convient de se rappeler qu’il est nécessaire de concevoir son projet en prenant en compte la notion d’expérience utilisateurs. Ce point clé est stratégique et va profondément structurer l’approche de son projet.

Mais ce n’est pas tout, il faut aussi évoquer toutes les composantes du Digital Workspace : la dimension Hardware, software, services, etc.

Sur le sujet « matériel », impossible de ne pas prendre en compte tous les points d’accès au Système d’Information (ordinateur, smartphone, etc.).

Ne pas négliger la sécurité

Le Digital Workspace ne peut exister sans sécurité. En effet, travailler à distance depuis de nombreux terminaux ne doit en aucun cas représenter un danger pour le SI de l’entreprise. La bonne sécurisation et le pilotage de la flotte constituent donc un must-have. Il en va de même pour l’accès aux applications via la virtualisation (ERP, SIRH, solutions métiers, CRM, etc.). Ces dernières doivent nécessairement rester accessibles pour les collaborateurs, et ce, en fonction de leurs droits d’utilisation (une politique IAM-SS0 est alors conseillée).

Sur ce point, il est important pour la Direction des Systèmes d’Information d’offrir ces garanties.

Gérer efficacement son parc

Au regard des éléments évoqués, on comprend aisément qu’une gestion fine et précise de son parc est indispensable pour cartographier l’ensemble des actifs, gérer ses accès aux applications, déployer une politique de patch, etc. Il est fondamental de penser son projet dans une logique globale qui permettra de ne pas omettre de points indispensables pour pouvoir travailler efficacement en tout lieu et en totale sécurité.

Au final, un environnement de travail complet qui prend en charge intégralement la mobilité permet de rationaliser et de simplifier les tâches des équipes informatiques. De son côté, pour améliorer son implication et sa productivité, le collaborateur a besoin d’un environnement de travail digital basé sur le contexte, fiable et suffisamment intelligent pour proposer un accès, une vision et une performance adaptés au travail à accomplir. Une telle approche est particulièrement indiquée pour les entreprises du middle market et les grands comptes.

Par Laurent Ostrowski – Responsable du pôle Digital Workspace chez Cegedim Outsourcing