CyberArk annonce sa collaboration avec Forescout et Phosphorus afin de permettre aux entreprises de sécuriser leurs parcs d’équipements IoT.

Grâce à cette intégration, la plateforme Forescout identifie constamment de nouveaux actifs IoT, au fur et à mesure de leur adjonction au réseau.

La solution Phosphorus Enterprise, quant à elle, évalue chacun de ces actifs, leur assigne un niveau de risque et remédie aux vulnérabilités des firmwares.

CyberArk met alors en œuvre les bonnes pratiques en matière de sécurité, en centralisant la gestion des comptes à privilèges, en analysant les menaces et en automatisant la détection et la rotation des identifiants.

Earle Ady, cofondateur et directeur technique, relève : « Les dispositifs IoT prolifèrent beaucoup plus vite que les capacités de gestion des équipes en charge de la sécurité des entreprises, générant ainsi une menace grandissante avec des risques considérables ».