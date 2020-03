Jusqu’à présent les entreprises qui font évoluer leur parc de machines se débarrassaient de leurs vieux clous sans trop se préoccuper de savoir ce qu’allaient devenir ces tonnes de ferrailles, plastiques et autres composants électroniques.

Maintenant, et grâce à l’initiative reGeneration supportée par Dell et Microsoft, elles sauront vers quoi partent leurs PC usagés. Pour chaque machine neuve achetée au constructeur texan, celui-ci s’occupe de l’ancienne, depuis la collecte directement sur le site du client jusqu’à la remise en circulation au profit de l’association Positive Planet si la machine est encore fonctionnelle, ou la réinjection dans les filières de production des matières premières récupérées et recyclées.

A noter que si les ordinateurs traités ont une valeur résiduelle monétisable, les anciens propriétaires peuvent soit se faire rembourser une partie de leurs achats, soit faire don en partie ou en totalité de cet argent à l’association.

Cette initiative fait partie du plan Progress Made Real 2030 de Dell qui vise à recycler un ancien produit pour chaque nouveau acheté par ses clients. Sachant qu’un français génère chaque année 21,3 Kg de déchets électroniques, contre 19,4 Kg pour un américain, dont une grande partie peut et doit être recyclée (selon la loi de 2005).