AVer Europe annonce 2 nouvelles caméras dédiées à la collaboration vidéo, aux visioconférences, aux réunions d’entreprise ou au monde de l’éducation.

Dotées d’un zoom optique 12X et d’une résolution 4K grâce à leur capteur Sony, ces nouvelles caméras auto-suiveuses PTC310H et PTC310U bénéficient d’un suivi automatique hybride (mélangeant rotation motorisée et réajustement du cadrage) et de fonctions PTZ (Pan / Tilt / Zoom autrement dit vue panoramique/redressement de l’image/zoom) fluides pour la diffusion, ou l’enregistrement.

L’intelligence artificielle embarquée permet d’identifier un personnage – mode Présentateur – qui sera suivi dans ses déplacements, notamment sur scène s’il s’agit d’une présentation ou d’un cours magistral. Et cela même si une autre personne passe dans le champ de détection ou si le présentateur se déplace dans le public.

A l’opposé, le mode Zone permet de limiter la prise d’image à des zones déterminées – jusqu’à 4 zones – afin de capturer le contenu affiché sur un/des écrans(s) plutôt que les mouvements de l’orateur.

Ces fonctions sont activées soit à partir de la télécommande fournie soit depuis une interface utilisateur web.

Des produits intéressants en ces temps de télétravail et donc de réunions à distance, mais qui se payent au prix fort : à partir de 2 399 euros HT.

Découvrez en vidéo et en une minute les fonctionnalités clés de la gamme PTC300 d’AVer Europe :