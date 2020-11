Il y a des innovations que l’on voit, d’autres que l’on ressent, et certaines les deux à la fois. Les innovations du tournoi de Roland-Garros de cette année ont toutes ces caractéristiques et vont devenir indispensables dans l’expérience numérique des fans mais aussi des coachs et joueurs. D’abord éloignée, l’expérience est passée soudainement au cœur du numérique.

L’expérience est arrivée à maturité

Si l’on a beaucoup vanté et souhaité que le sport entre dans une dimension virtuelle, elle s’est révélée trop longtemps inaccessible. En plus de l’émergence relative de la technologie en elle-même, la raison en est que les 20 premières années du millénaire ont marqué les débuts du numérique. Pendant cette période, le numérique se limitait à la consommation de contenus multimédias. Le numérique a néanmoins eu le temps de mûrir, et avec les perturbations que nous avons subies, il a franchi un nouveau palier, passant de la diffusion de contenu à la matérialisation de l’expérience. Pour certains, ce saut dans un monde numérique arrivé à maturité crée un véritable choc. Mais pour ceux qui pensaient que le numérique allait encore mûrir dans les années à venir, ce n’est que le cours normal des choses.

Avec les restrictions sanitaires qui touchent l’événementiel en tout genre dont l’événementiel sportif, les acteurs ont dû transformer leurs expériences pour passer de l’incitation à l’invitation. C’est là que réside la clé de l’expérience : elle permet de passer de l’observation passive à la création active.

De l’utile à l’indispensable

L’invitation ne consiste pas seulement à vous rapprocher d’un sport, il s’agit de vous donner l’impression de participer réellement au match. Lorsque cet objectif est atteint, l’expérience passe du statut d’utile à celui d’indispensable. De nouvelles applications permettent de transformer l’expérience. Grâce à un flux de statistiques point par point en continu, ces interfaces affichent les scores, les statistiques et toutes les informations, comme un vrai tableau de bord. Elles deviennent aussi extrêmement addictives. Elles associent le rythme du match à son contexte pour chaque point ou « beat ». En plus de suivre la vitesse du service et la longueur des échanges pour chaque point, les fans peuvent utiliser des filtres pour identifier le tournant du match à des moments cruciaux comme les balles de break. Un simple coup d’œil dans l’application lors des balles de break vous permettra de découvrir qui a le plus puisé dans ses ressources pour dominer ou défendre. Plus la barre est haute, plus l’échange est long, plus le combat est intense. Maintenant, que ce soit sur le court ou depuis leur canapé, les « beats » permettront aux fans de se sentir plus concernés par les aléas du match.

Cette année, c’est sûr, les fans joueront plus avec les données, car leur manière de regarder le tournoi a été avant tout virtuelle lors de cette édition. Une fois que les fans auront pris goût à cette grande richesse d’analyses, il ne sera plus question de revenir à une observation limitée aux échanges. En plus des nouveautés qu’elles apportent dans le visionnage des matchs, ces données sont une nouvelle source de renseignements à utiliser pour s’entraîner et échanger.

Une nouvelle façon de penser, de se divertir et de vivre l’expérience

L’Histoire s’écrit sur le court, mais aussi hors du terrain avec des innovations basées sur l’intelligence artificielle. Ces puissants outils ont le potentiel de transformer pour toujours la façon dont les tournois sont disputés et suivis. La première innovation est la démocratisation de l’analyse vidéo pour tous les joueurs et entraîneurs. Imaginez qu’un joueur qui n’est pas tête de série doive jouer contre un ancien lauréat au deuxième tour du tournoi. Il y a alors une grande différence entre les deux participants, mais le fait de pouvoir avoir accès aux informations sur le style de jeu de chacun réduit l’écart entre les deux. Les algorithmes de machine learning classent et transmettent les extraits par longueur d’échange, par coup de fond de court, par revers et selon toutes les autres catégories imaginables. Ainsi, le joueur peut voir où saisir des occasions et par conséquent, remporter la victoire. Cette fonctionnalité plus avancée est également disponible dans la salle des médias, où l’intelligence artificielle joue un double rôle de valorisation. Au niveau des comptes rendus, en effectuant un suivi rapide des faits à l’aide de résumés de matchs générés automatiquement. Au niveau de la narration, en fournissant une analyse vidéo des moments clés des matchs. Alors que la rédaction des faits devient plus facile, l’analyse est enrichie, il y a donc une histoire à raconter sous un nouvel angle, en ne laissant aucune information inexploitée.

La pandémie a boosté l’usage du numérique dans notre quotidien et les loisirs n’en sont pas épargnés. Nous entrons dans une nouvelle ère du divertissement où l’engagement du fan est primordial. Un jour viendra où l’on vous demandera si vous avez vu les « beats » plutôt que le score. On espère cependant que le visionnage des informations ne remplacera jamais le visionnage du tournoi, ce n’est pas le but de la technologie. L’objectif est de valoriser, et non de dévaloriser. Pour être plus précis, l’objectif est de créer une révolution silencieuse dans les coulisses du jeu. Alors, lors des prochaines éditions de Roland Garros ou d’autres tournois majeurs, n’oubliez pas de vous plonger dans cette nouvelle expérience. Ou plutôt, de vous connecter. Nous sommes à l’ère du numérique après tout.

___________________

Par Navin Rammohan, Vice President, Segment Head Marketing, Infosys