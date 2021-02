Dynatrace, spécialiste de l’IA dédiée à la réduction de la complexité des écosystèmes cloud, annonce la poursuite de ses efforts de monitoring des infrastructures : la nouvelle version de sa plateforme permet désormais la recherche et l’analyse de logs provenant des environnement Kubernetes (y compris Red Hat OpenShift) ainsi que multicloud (AWS, GCP, Azure) afin d’y détecter des vulnérabilités logicielles.

L’enrichissement des fonctionnalités de traitement de logs (ingestion et stockage des logs) ainsi que les nouvelles fonctionnalités Log Viewer et de cartographie des données de logs s’étend également aux principaux frameworks open source comme Node.js, Fluentd et Logstash. Le moteur d’IA qui fait la force de Dynatrace sait désormais détecter les anomalies dans les événements de logs et les mettre en corrélation avec les autres données que la plateforme capturait déjà.

Parmi les bénéfices que peuvent en attendre les équipes DevOps et SRE, la recherche, la segmentation et l’analyse des historiques de log et aussi des accès aux logs en temps réel issus de n’importe quelle source, le tout de manière centralisée, sans avoir besoin d’intervention manuelle ni de recherche ciblée.

Steve Tack, SVP Product Management de Dynatrace, précise : « Nous continuons à dompter la complexité du cloud en apportant de l’automatisation et une assistance basée sur l’IA aux nouvelles sources de données au fur et à mesure de leurs disponibilités. Nous offrons l’observabilité la plus large et la plus approfondie, tout en fournissant les analyses avancées qui rendent les équipes digitales – en l’occurrence DevOps et SRE – plus intelligentes et capables de couvrir un terrain plus vaste en éliminant automatiquement les tâches inutiles ».