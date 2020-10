Comment assurer l’accès à distance aux ressources informatiques des écoles si les mesures de restriction à 50% de la capacité d’accueil s’installe ?

Depuis le 5 octobre, les mesures du gouvernement restreignent les capacités d’accueil des établissements d’enseignement supérieur à 50 % de leur capacité nominale. Et si ces restrictions s’installent dans la durée, comment assurer alors aux étudiants l’égalité des chances ?

Car l’un des défis de l’apprentissage à distance, souvent négligé, est le manque d’accès aux ressources des laboratoires informatiques. L’accès physique aux laboratoires informatiques étant maintenant limité, comment peut-on permettre à l’ensemble des étudiants de profiter de toutes leurs ressources ? Comment fournir un accès à distance aux matériels et aux logiciels des laboratoires informatiques pour assurer l’égalité des chances et limiter la fracture numérique ?

Beaucoup de cours dans des domaines aussi divers que l’architecture, la musique, la chimie, les beaux-arts, la création graphique, de mode et la biologie s’appuient sur des logiciels spécialisés. Ces logiciels comprennent Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid et bien d’autres encore, qui nécessitent des postes de travail très puissants sous Mac ou Windows. Par conséquent, les étudiants qui ne peuvent s’offrir que des Chromebooks ou d’autres ordinateurs bon marché dépendent alors de ces laboratoires informatiques scolaires.

Une pression de plus en plus forte sur les départements informatiques de l’éducation

Dans les écoles et les universités, les demandes adressées aux départements informatiques de l’éducation étaient déjà intenses bien avant COVID-19. Aujourd’hui, la pression est encore plus forte, car ces départements doivent non seulement mettre en place des processus d’apprentissage à distance, mais en plus résoudre les problèmes informatiques à distance.

L’approche VPN n’est plus adaptée

Pour l’accès aux laboratoires informatiques à distance, l’approche VPN si familière, présente pourtant de sérieuses limitations. Voici pourquoi :

* Ne sont pas bien dimensionnés. Il est difficile d’ajouter rapidement des étudiants qui doivent soudainement accéder à distance aux logiciels du campus. La mise à niveau du matériel VPN est une procédure longue et coûteuse.

* Ne fonctionnent pas correctement. Les VPN ont besoin de remanier le trafic réseau, ce qui crée une expérience utilisateur retardée et rend la productivité difficile.

* Ne permettent pas aux étudiants d’utiliser leurs propres appareils informatiques. Les VPN nécessitent l’utilisation d’appareils fournis par l’école ou l’installation d’un logiciel de sécurité pour empêcher les appareils informatiques compromis de se connecter directement au réseau de l’école.

* Soulèvent des questions de sécurité. Cela est dû en grande partie au fait que les VPN ne font pas la distinction entre le trafic officiel de l’école et le trafic personnel des utilisateurs – et comme les passerelles et les logiciels des VPN fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont souvent vulnérables aux virus informatiques.

L’approche basée sur le cloud: une meilleure alternative

Les logiciels d’accès à distance basés sur le cloud constituent une meilleure alternative, car ils permettent de surmonter les limites des VPN en termes de performances, d’évolutivité, de sécurité et de matériel spécialisé.

Grâce à des solutions modernes d’accès à distance, les départements informatiques de l’éducation peuvent mettre en place et soutenir l’accès des étudiants et des enseignants aux ressources des laboratoires informatiques, y compris les fonctions de connexion unique (SSO) et de programmation qui améliorent la sécurité et la convivialité des ressources. De plus, les logiciels d’accès à distance permettent un accès de n’importe où, à tout moment, même pour les étudiants qui travaillent avec des Chromebooks ou des ordinateurs peu coûteux.

Un pas vers la diminution de la fracture numérique

Bien entendu, faciliter l’accès à distance des étudiants et des enseignants aux ressources des laboratoires informatiques ne peut pas résoudre tous les problèmes liés à la fracture numérique. Mais ceci peut faire une différence significative

* Grâce à l’accès à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les étudiants peuvent passer plus de temps sur les applications nécessaires à leurs études, sans avoir besoin d’accéder physiquement aux laboratoires informatique.

* Cet accès à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 signifie également que les administrateurs informatiques peuvent maximiser l’utilisation des précieuses ressources des laboratoires informatiques.

* Grâce à des fonctionnalités de planification de l’accès à distance, les enseignants peuvent planifier des heures pour tenir des cours qui utilisent un logiciel du laboratoire informatique.

* Des fonctions multi-utilisateurs avancées permettent aussi aux enseignants d’aider les élèves à distance sans être physiquement à côté d’eux.

Avec un logiciel d’accès à distance basé sur le cloud, à toute heure du jour ou de la nuit, les étudiants et les professeurs peuvent s’asseoir à une table chez eux, sur leur canapé ou dans leur chambre et utiliser les ressources informatiques du campus. Et ce, même avec un Chromebook ou un ordinateur d’entrée de gamme – un pas considérable vers l’égalité des chances et la diminution de la fracture numérique scolaire.

___________________

Par Mark Lee, Co-fondateur et PDG de Splashtop