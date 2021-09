Terra Nova, acteur canadien de la formation à la cyber sécurité, entend capitaliser sur plusieurs grands projets menés auprès des groupes du CAC40 pour accélérer le développement de ses activités en France.

L’entreprise installera ses équipes à Issy les Moulineaux d’ici à la fin de l’année et procédera à des recrutements complémentaires dans les prochains mois.

En procédant ainsi, l’’entreprise entend faire connaître aux grands groupes mais aussi aux ETI et aux PME ses solutions personnalisées et concrètes pour réduire le risque humain, en proposant une approche originale qui place les collaborateurs au centre de toute stratégie de lutte contre les cyber menaces, notamment via son offre « Serious Game ».

Lise Lapointe, fondatrice et PDG, affirme : « Face aux menaces actuelles, il est plus que jamais impératif de reconsidérer la protection dans son ensemble, et cela commence par la formation et la sensibilisation des collaborateurs ».