FireEye, le spécialiste de la sécurité qui fournit une plateforme unique associant technologies innovantes et intelligence vient de mettre la main, à des conditions non précisées, sur Cloudvisory qui propose des outils de sécurisation en environnement multi-clouds et datacenters.

Cette acquisition apportera aux clients de FireEye Helix qui exploitent les plateformes AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, OpenStack et VMware, et bien entendu des systèmes classiques virtualisés ou non, une visibilité en continu de la sécurisation de leurs environnements, ainsi que leurs conformités et la bonne application de leurs politiques de gouvernance.

Parmi les nouveautés apportées par Cloudvisory, une visibilité sur le trafic réseau pour les traitements, les applications et les microservices, des capacités de détection et de réponses à de mauvaises configurations ou des activités malveillantes.

Les services informatiques bénéficieront également de benchmarks de conformité pour CIS, PCI, HIPAA, RGPD avec des fonctionnalités de contrôle avancés.

La capacité de détecter, alerter, bloquer et mettre en quarantaine des attaques en utilisant une micro-segmentation native dans le cloud est un autre atout de ce rapprochement.

Le CTEO Emea de FireEye est confiant en ce qui concerne les gains de ses clients : « Cette extension des capacités de FireEye Helix va permettre à nos clients de reprendre la main sur leur environnement dans le nuage. La facilité d’utilisation et de déploiement répondent clairement aux besoins métiers de nos clients, allier flexibilité, sécurité et savoir-faire »