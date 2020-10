Forcepoint annonce le lancement d’une solution destinée à suivre de près l’activité numérique des utilisateurs, et le cas échéant d’appliquer automatiquement et en temps réel des politiques de sécurité prédéterminées.

Dynamic User Protection combine différentes fonctionnalités telles que :

– Le Pilotage automatique avec une évaluation préconfigurée des risques reposant sur la collecte, l’enrichissement et la corrélation des événements sur le poste de travail afin de détecter les anomalies de comportement.

– La Détection des anomalies via un moteur spécialisé qui identifie les comportements inhabituels et alerte en temps réel sur leur risque pour la sécurité.

– Des analyses décentralisées et réalisées directement sur le poste de travail pour plus d’efficience.

– Un calcul des risques par l’évaluation continue de l’activité et de son impact en termes de risque qui permet d’obtenir un score dynamique.

– L’application de règles adaptatives aux risques selon le score. Les options disponibles sont la vérification, le blocage, la notification, la demande de confirmation, le chiffrement et la suppression de pièce jointe.

Non seulement Dynamic User Protection facilite le déploiement du suivi de l’activité des utilisateurs mais la solution permet aussi à l’ensemble des entreprises d’évaluer continuellement le risque pour chaque appareil ou utilisateur. Contrairement aux méthodes classiques de prévention des pertes de données (DLP), uniquement à base de vérifications, Dynamix User Protection peut agir comme une solution DLP intelligente en automatisant la politique de réponse en fonction du niveau de risque, tout en réduisant nettement le nombre de faux positifs.

Désormais, « la gestion du risque entre le cloud, le réseau et le poste de travail sera déterminante » explique Nico Popp, Chief Product Officer de Forcepoint. « Avec Dynamic User Protection, Forcepoint change les règles du jeu dans ce domaine, en offrant aux entreprises la possibilité d’appliquer automatiquement une politique de sécurité spécifiquement adaptée à chaque utilisateur, en fonction du risque qu’il représente ».