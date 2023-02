Betoobe, concepteur de la plateforme MobileHub, annonce une croissance de 153 % de ses activités sur son dernier exercice et un chiffre d’affaires consolidé de 4,3 M euros (estimation). La forte accélération de la croissance a été réalisée de manière organique avec la signature de plus de 50 nouveaux clients, mais également grâce à l’acquisition de la société Adjungo qui a permis d’intégrer de nombreux référencements et de bénéficier d’une nouvelle implantation en région Île-de-France.

Le développement des activités de l’éditeur s’explique par l’enrichissement de son offre autour de l’Expérience de L’Utilisateur Connecté, de la gestion de son matériel mobile (Smartphone, Tablette et PC) et de sa capacité à accompagner de bout en bout des entreprises dans la gestion de leurs flottes d’utilisateurs mobiles. MobileHub se positionne aussi comme un partenaire stratégique des gestionnaires de parc mobile et , prochainement, avec une vision plus large autour de la gestion des Actifs IT orientée durable . Ces différents éléments permettent à Betoobe de travailler aujourd’hui pour plus de 300 clients dans tous les secteurs d’activités.

En 2023, Betoobe va fortement investir pour conserver son avantage compétitif et ambitionne de lancer ses opérations à l’échelle européenne. Dans ce contexte, de nouvelles pistes de croissance externe sont à l’étude pour lancer le projet à compter de la fin du premier semestre.

Cette nouvelle étape permettra à l’éditeur d’accélérer sa stratégie de croissance, de devenir la référence de son marché à l’échelle européenne sur les 3 prochaines années et d’atteindre une taille critique qui lui permettra de travailler sur des projets de grande envergure qui peuvent concerner plusieurs dizaines de milliers de terminaux comme des structures à taille humaine . Cette année va donc être une année de forte accélération pour la société qui ambitionne de réaliser une croissance de plus de 50% en mettant en œuvre son nouveau plan de développement stratégique.

Sébastien REVERDY, Président de Betoobe « Après avoir validé la pertinence de notre offre et pu accompagner de grandes entreprises dans leurs projets de gestion de flotte d’utilisateurs mobiles en France, nous souhaitons changer d’échelle dès maintenant et commencer notre développement en Europe. Dans ce contexte, nous mobilisons toutes les ressources nécessaires pour mener à bien cette trajectoire. Bien entendu, en complément de ce point stratégique, nous allons continuer à faire évoluer notre offre et tisser des partenariats stratégiques avec des acteurs complémentaires pour accroitre notre proposition de valeur. Au final, nous ambitionnons de devenir un guichet unique pour gérer les assets IT de l’entreprise au travers de notre plateforme. »