Fuze, spécialiste de la communication et de la collaboration via le cloud, veut voir se multiplier les intégrations à sa plateforme. Plusieurs annonces viennent accompagner cette volonté de créer un écosystème d’intégration dynamique à même de booster la productivité des entreprises.

Il lance un nouveau Fuze Developer Center et propose aux développeurs un ensemble de nouvelles API ouvertes afin qu’ils puissent créer leurs propres extensions ou étendre les fonctionnalités des outils proposés. Ces accès aux données concernant les appels téléphoniques, les conversations, les services ou les implantations (d’autres type d’informations seront proposés) pourront être utilisés afin d’améliorer l’automatisation des flux de travail ou les intégrer dans les systèmes existants.

Cette ouverture s’accompagne d’une place de marché, Fuze Marketplace, où les utilisateurs peuvent d’ores et déjà trouver des modules à intégrer pour accéder aux services dont ils ont besoin, comme OneDrive, Slack, Google Drive, Salesforce. En tout plus d’une quarantaine d’add-on sont proposés dans différentes catégories : CRM, ID Management, Calendriers, IA, email …

Au passage, Fuze en profite pour renforcer ses interactions et intégrations avec Google G Suite, Slack et Microsoft Teams, une stratégie opportune à l’heure où le collaboratif et les usages du modern workplace se sont accélérés avec la crise pandémique.

Jed Brown, Senior VP Produit de Fuze, résume ces annonces en précisant qu’ « aujourd’hui, les responsables informatiques peuvent mettre en œuvre des solutions qui évoluent rapidement dans un vaste écosystème d’outils. Il est important d’exploiter les intégrations et les API pour éliminer toute redondance et réduire le temps passé à alterner entre différentes applications et plateformes ».