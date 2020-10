HCL lance 1PLMCloud, une solution de migration vers le cloud des outils de conception assistée par ordinateur et de Product Cycle Management pour les entreprises de production industrielle.

L’objectif de 1PLMCloud est d’aider les sociétés manufacturières dans leur transition numérique vers un environnement ajustable à la demande et agile qui réponde à leurs demandes. Et qui correspondent aux nouvelles façons de travailler à distance induites par la crise sanitaire et le développement du télétravail.

Cette offre, fruit de l’expérience d’HCL et de partenariats avec les grandes entreprises du secteur, s’appuie notamment sur des collaborations avec Amazon Web Services (AWS) et Nvidia.

1PLMCloud met en œuvre AppStream2 sur les instances Graphics G4 à base de Tensor Core T4 de Nvidia et sa technologie de cartes graphiques certifiées Quadro. La solution offre des environnements de travail en CAO à la fois rapides et performants, dans un contexte sécurisé, à même de satisfaire les besoins des communautés d’ingénierie.

Un webminaire, hébergé sur le site d’HCL, dans lequel interviennent des experts d’AWS, de Nvidia et de HCL apporte différentes précisions sur 1PLMCloud et les bénéfices que peuvent en attendre les entreprises.

Inscription sur https://www.hcltech.com/webinars/engineering/launching-ptc-creo-with-hcl-1plm-cloud-for-remote-work