Alors que l’industrie automobile est en pleine transformation, avec de nombreux défis pour les acteurs européens, le prestataire de services informatiques delaware décroche un contrat client majeur. Au cours des cinq prochaines années, delaware migrera tous les anciens systèmes de Honda Motor Europe Logistics, actuellement dispersés dans différentes silos, vers un grand système SAP intégré. Honda, dont le principal hub logistique européen est situé à Gand, mise ainsi résolument sur une chaîne d’approvisionnement tournée vers l’avenir, afin de se préparer à l’industrie automobile électrique de demain.

Honda Motor Europe Logistics à Gand est le principal hub logistique de Honda pour toute l’Europe, incluant l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement des pièces détachées. Chaque année, plus d’un million de produits — voitures, motos, moteurs hors-bord, tondeuses à gazon, etc. — transitent par cette chaîne d’approvisionnement, qui subira une transformation radicale dans les années à venir.

La chaîne d’approvisionnement des pièces détachées gère l’ensemble du processus, de la commande auprès du fournisseur jusqu’à la livraison au client, et ce, pour tous les produits Honda à l’échelle européenne. Ce projet ambitieux nécessitera un effort à long terme, mobilisant, au plus fort de l’activité, plus de 100 collaborateurs de delaware. Cette transformation aura un impact significatif sur le travail d’environ 1 000 employés de Honda en Europe ainsi que sur quelque 7 000 points de vente européens.

Une plateforme unifiée pour une industrie en mutation

« Nos systèmes hérités sont actuellement organisés en silos distincts. Pièces de rechange, accessoires automobiles, accessoires pour motos, moteurs industriels pour produits énergétiques, composants OEM… Chaque famille de produits dispose de ses propres processus. Pour construire une chaîne d’approvisionnement pérenne, nous avons voulu repartir de zéro et harmoniser tous les systèmes de Honda Motor Europe Logistics », explique Erik Chabot, directeur logistique chez Honda Motor Europe Logistics.

Cela apporte non seulement des avantages en termes de gains d’efficacité grâce à la rationalisation des nombreux systèmes et processus, mais c’est également essentiel pour libérer de nouveaux potentiels et se préparer à l’industrie automobile de demain.

« Notre secteur est en pleine transformation. Prenez par exemple le marché de l’après-vente : il est depuis plus d’un siècle axé sur le service des moteurs à combustion, mais il évolue désormais vers des solutions logicielles pour les véhicules électriques. Le processus de vente et le rôle du concessionnaire changent également de fond en comble. Si nous ne préparons pas dès aujourd’hui nos systèmes et processus logistiques à ces évolutions, nous risquons de manquer le coche demain », explique Erik Chabot.

Une relation stratégique à long terme

Honda a recherché un partenaire capable de réfléchir avec eux à la meilleure approche tout en assurant une mise en œuvre complète et maîtrisée. Leur choix s’est porté sur delaware.

« Le processus de prévente, qui a duré neuf mois, a constitué un exercice particulièrement exigeant, mais il nous a permis d’acquérir une compréhension approfondie de tous les processus », explique Jonathan de Brouwer, partenaire chez delaware. « Notre vaste expérience dans le secteur automobile, devenu l’un de nos principaux domaines d’activité au cours de la dernière décennie, représente bien sûr un atout majeur : tant dans notre collaboration avec les constructeurs automobiles eux-mêmes que tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Nous misons vraiment sur des relations stratégiques à long terme, avec pour objectif de transformer nos clients en ambassadeurs, tout en favorisant les échanges entre eux. Nous sommes donc particulièrement heureux et fiers d’ajouter une nouvelle référence prestigieuse, comme Honda Motor Europe Logistics, à notre portefeuille. L’envergure et le calendrier du projet sont ambitieux, mais nous le sommes tout autant. »

« Chez Honda, nous recherchions un partenaire doté d’une vaste connaissance et d’une bonne compréhension de la complexité de notre activité, tout en étant parfaitement aligné sur la culture de notre organisation à l’échelle européenne, avec l’ambition de construire une relation à long terme. Ces éléments, ainsi que la passion et la motivation de l’équipe dédiée à l’automobile chez delaware, sans oublier leurs références dans le secteur, ont été déterminants pour nous », confirme Erik Chabot. « C’est très appréciable de collaborer avec un partenaire qui parle la même langue que nous. »

« La passion et la communication sont essentielles », confirme également Glenn Huybrechts, responsable de programme chez delaware. « Nous travaillons déjà en continu avec plus de cinquante consultants sur place, qui coordonnent quotidiennement avec leurs contacts chez Honda. Notre équipe dédiée à l’automobile identifie les processus critiques et comprend aussi bien les défis à court qu’à long terme pour l’activité de Honda. Cela conduit à une collaboration constructive et respectueuse. Cette compréhension mutuelle est vraiment remarquable. »

Feuille de route détaillée

Le projet global englobe six aspects, pour lesquels une feuille de route détaillée a été élaborée :

Logistique (unités, pièces détachées, accessoires);

Marché après-vente: vente de pièces détachées et accessoires;

Approvisionnement et planification;

Administration et douane (gestion des stocks et droits d’importation);

Master data et migration des données;

Architecture système et sécurité.

« Les quatre premiers projets sont déjà en phase de conception conceptuelle. Les prochaines étapes consisteront à élaborer des plans détaillés et à mettre en œuvre les nouveaux processus sur chaque site. C’est un peu comme une opération à cœur ouvert : tout doit continuer à fonctionner en permanence », conclut Nico Claeys, responsable de programme chez Honda Motor Europe Logistics.