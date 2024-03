Face à des menaces de sécurité en constante évolution, l’adoption de l’IAM (gestion des identités et des accès) et de la gouvernance des identités et des accès (IAG) représente une démarche stratégique essentielle pour les entreprises cherchant à sécuriser leurs données dans un paysage technologique sans frontières fixes. Mais comment trouver le bon équilibre entre IAM, IAG, et expériences des utilisateurs ?

Dans le passé, la politique de sécurité des entreprises reposait largement sur l’idée d’un périmètre fortifié. Les données et les ressources étaient hébergées dans le réseau de l’entreprise, et de solides contrôles de sécurité gardaient les portes contre toute menace extérieure. Cependant, le paysage a subi des changements significatifs : l’avènement du cloud computing, les collaborateurs en position de télétravail et le recours à des terminaux mobiles ont fait voler en éclats le périmètre traditionnel, le rendant de plus en plus inefficace.

IAM versus IAG

Cette évolution du périmètre « sans périmètre » a propulsé la gestion des identités et des accès (IAM) au premier plan des stratégies de sécurité des entreprises, soulignant la nécessité de déployer les contrôles de sécurité autour des utilisateurs individuels.

Une mise en œuvre robuste de l’IAM est essentielle pour authentifier les utilisateurs, leur autoriser l’accès et surveiller leurs comportements sur le périmètre de l’entreprise. L’adoption de principes tels que la Confiance Zéro souligne encore davantage cette importance : aucun utilisateur ou appareil n’est intrinsèquement fiable. L’accès est alors contrôlé de façon dynamique sur la base d’une vérification continue.

Cependant, l’IAM n’est qu’une partie de la solution puisqu’elle ne couvre que les aspects techniques de la gestion des identités et des accès des utilisateurs. Une stratégie complète nécessite également une gouvernance des identités et des accès (IAG). L’IAG se concentre sur les politiques et les processus entourant l’IAM, garantissant sa bonne mise en œuvre, sa conformité aux réglementations et sa gestion continue.

Pour une approche intégrée efficace de l’IAM et de l’IAG

Dans le paysage actuel en constante évolution, une stratégie d’identité complète (englobant à la fois l’IAM et l’IAG) est devenue primordiale pour protéger les données sensibles et garantir aux utilisateurs autorisés un accès sécurisé à l’application ou aux ressources, où qu’ils se trouvent.

La protection de l’identité et de l’accès peut se résumer dans les cinq principes suivants.

Centraliser. La centralisation de la gestion des identités simplifie l’administration et garantit la cohérence. Elle offre une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur l’accès des utilisateurs.

Moderniser. L’idée est d’optimiser la sécurité tout en minimisant les coûts en adoptant des solutions modernes. Il faut donner la priorité à l’efficacité et aux résultats mesurables.

Confiance zéro. Ce postulat ne suppose aucune confiance par défaut, même pour les utilisateurs internes. Il est nécessaire de vérifier continuellement les identités et surveiller les accès.

Le moins de privilèges. Par défaut, l’administrateur n’accorde que l’accès minimum nécessaire. Il limite l’accès aux tâches essentielles, réduisant ainsi le risque d’entrée non autorisée et de dommages potentiels.

Simplifier. Les expériences conviviales favorisent l’adoption par les utilisateurs et la conformité. Tirer parti de l’automatisation réduit les efforts manuels et renforce la sécurité.

Ces cinq principes peuvent constituer une ligne directrice interne pour une stratégie d’identité complète.

Un juste milieu entre accès solide et accès efficace

L’équilibre entre des contrôles techniques solides (IAM) et des règles et processus clairs (IAG) est la clé d’un accès sécurisé et convivial. Cette approche conjointe garantit un accès cohérent et sécurisé, protégeant les données tout en facilitant le travail. Cependant, trouver le bon équilibre entre la sécurité et la facilité d’utilisation peut s’avérer délicat.

Accorder trop d’importance à la sécurité peut rendre l’accès trop complexe et ralentir les utilisateurs. D’un autre côté, se concentrer uniquement sur la facilité d’utilisation affaiblit la sécurité et permet à des personnes non autorisées d’accéder plus facilement à des informations sensibles.

Par conséquent, l’objectif est de trouver un juste milieu entre la sécurité et l’expérience de l’utilisateur, en garantissant à la fois un contrôle d’accès solide et un accès efficace pour les utilisateurs. Cet équilibre est essentiel pour toute stratégie d’identité réussie.

Par Alessandro Gai, Security Lead chez efficy

