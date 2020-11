Retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour leur rendez-vous hebdomadaire en vidéo qui décrypte les temps forts de l’actualité d’une semaine marquée par IBM, Orange, Pure, Salesforce, et Sopra Steria.

Semaine agitée avec l’annonce d’une importante vague de licenciement chez IBM France et celle d’un partenariat stratégique entre OBS et AWS mais une semaine également marquée par de folles rumeurs. La première voulait qu’Orange mette à l’ordre du jour un rachat d’Atos ce que la direction du géant des télécoms a réfuté. La seconde pourrait en revanche se concrétiser rapidement : Salesforce voudrait racheter Slack!

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias déchiffre les tenants et les aboutissants de ces actualités et donnent un peu de perspective à ces annonces.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:40 Pure Storage enfonce le clou « As a Service »

Suivant l’exemple de ces concurrents, Pure Storage bascule toujours un peu plus ses offres en mode « à la demande » et sous forme d’abonnements. Le hardware « on-premise » adopte la philosophie « as a service » du cloud. Reste qu’un tel bouleversement Business ne se fait pas en un jour. Et la crise sanitaire semble avoir plus d’impact sur les acteurs du stockage que sur d’autres domaines informatiques.

03:40 OBS flirte avec AWS

Orange Business Services multiplie les partenariats. Après Microsoft et Google, OBS signe un partenariat de revente et de services à valeur ajoutée avec AWS. L’objectif d’OBS n’est pas d’héberger les services AWS dans ses datacenters mais plutôt de proposer un guichet unique pour toutes les demandes Orange et AWS par le biais d’un interlocuteur OBS. 3000 experts OBS vont ainsi être certifiés AWS.

06:10 Sopra Steria… la facture salée d’un ransomware maîtrisé

Lors de son audition au Sénat la semaine dernière, le patron de l’ANSSI, Guillaume Pourpard avait plutôt félicité Sopra Steria pour sa réactivité et son efficacité à contrer une violente attaque par Ransomware. Les dégâts de l’attaque avaient été limités, avec très peu de systèmes touchés et pas de fuites de données. Mais l’ESN française avait dû arrêter brutalement tous ses systèmes pour bloquer les possibilités de réplication et de chiffrement du malware. Un arrêt suivi d’une période de redémarrage très progressive qui devrait avoir un impact négatif sur la marge opérationnelle compris entre 40 et 50 millions d’euros !

08:35 Orange intéressé par Atos ? Ce n’est pas à l’ordre du jour…

Certains actionnaires voudraient voir Orange s’emparer d’Atos. Mais le mariage n’est pas à l’ordre du jour selon la direction qui compte investir les 2,2 milliards d’euros récupérés au Fisc grâce au Conseil d’État être investis dans la résorption des dettes, dans l’innovation, dans une offre au personnel et dans son engage sociétal.

11:00 Salesforce aimerait s’offrir Slack

Très sérieusement bousculé par Microsoft Teams et par le grand gagnant de la crise Zoom, Slack attire les convoitises. Et Salesforce serait en négociation avancée pour absorber le hub collaboratif pour 17 milliards de dollars. Ce qui en ferait sa plus grosse acquisition.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

13:20 Grosse vague de licenciement chez IBM

IBM prépare pour 2021 son split annoncé en deux entités pour mieux se séparer de sa division de services d’infogérance. Une préparation qui démarre par une vague de licenciement. Plus de 10000 emplois sont menacés en Europe. Entre 1180 et 1385 postes devraient ainsi être supprimés en France. Les syndicats, les salariés et les clients sont évidemment inquiets.

CETTE SEMAINE ET APRES…

17:15 Dreamforce to You : le 2 décembre puis du 15 au 17 décembre.

Traditionnellement, Dreamforce est la grande conférence annuelle de Salesforce, l’une des plus grandes conférences informatiques au monde avec ses 170 000 participants en 2019. Cette année l’événement se réinvente en mode totalement virtuel. Avec une première journée sous la houlette de Marc Bénioff le 2 décembre. Suivie de 3 autres journées « européennes », les 15-16-17 décembre.

COUP DE COEUR / COUP DE GUEULE

19:00 La France va bien taxer les GAFAMs

La France avait suspendu sa taxe GAFAM en attendant le résultat des négociations de l’OCDE. Celles-ci ne donnant rien, le gouvernement français a annoncé aux géants du digital qu’ils allaient recevoir la taxe 2020 qui s’élève à 3% du chiffre d’affaires venant des services numériques.