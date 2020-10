À la veille d’Halloween, Acronis s’est livré à un petit jeu amusant et original. Mettre en images les 7 pires cauchemars d’un administrateur système !

« Il n’est pas nécessaire qu’une nuit sombre et orageuse soit une nuit d’orage pour qu’un incident macabre détruise les données qui maintiennent une entreprise en vie ». Ambiance sombre, sueurs froides et cauchemars… Halloween, ça peut aussi être tous les jours pour les administrateurs système. Vagues de phishing, attaques ciblées, hackers curieux, hackers sponsorisés par les états, ransomwares, attaques DDoS, erreurs de configuration, bugs systèmes, erreurs humaines… Chaque jour, la stabilité et la sécurité du système sont confrontées à des cauchemars de cybercriminels, d’erreurs de système, d’erreurs humaines, etc. Les mauvais sorts s’acharnent parfois sur les systèmes informatiques et leurs administrateurs. Et une distribution générale de bonbons n’y changera rien.

Acronis identifie dans une infographie amusante les 7 pires cauchemars de l’Administrateur Système :

1- les effrayants bugs des mises à jour (qui rendent eux-mêmes tout aussi effrayantes les mises à jour),

2- les monstrueux clics irréfléchis sur les pièces attachées,

3- les sauvegardes hantées (et donc impossibles à restaurer),

4- les atrocement douloureuses pannes de disque dur,

5- une catastrophe en salle serveur à faire hérisser les cheveux même des administrateurs les plus chauves,

6- un sabotage interne à vous glacer le sang,

7- et bien évidemment les terrifiants ransomwares (et leurs dégâts dévastateurs).