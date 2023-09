Les VPN sont ils aussi sûrs que bien des utilisateurs le pensent? Une étude récente, résumée en une infographie, montre que les entreprises ont, depuis la crise pandémique, pris conscience des limites et risques associés aux VPN classiques.

La crise pandémique a transformé notre vision du travail et invité les entreprises à repenser leur façon de gérer les accès distants à son système d’information.

Très populaires avant la pandémie, les VPN classiques ont montré leurs limites pour protéger de tels accès. Incapables de faire face à la multiplication des ransomwares et des attaques d’ingénierie sociale, trop simples à saturer par des attaques DDoS, les VPN classiques ne sont plus considérés comme assez sécurisés pour défendre le système d’information.

Les VPN présentent en outre d’autres inconvénients devenus rébarbatifs depuis les années COVID et la multiplication des utilisateurs en travail hybride : complexité de mise en place, coût, consommation de bande passante ou encore une latence importante.

Une récente étude de Cybersecurity Insiders montre ainsi que 65% des entreprises envisagent désormais des alternatives d’accès distant au VPN traditionnel afin d’aligner l’accès à distance sur leur approche Zero Trust. Parmi ces alternatives, les offres SASE sont perçues comme des solutions plus alignées à la transformation numérique, à la mobilité des utilisateurs et aux exigences des approches Zero Trust tout en réduisant les coûts de connexion et la complexité des infrastructures à mettre en œuvre pour autoriser l’accès distant. Ces solutions renforcent la sécurité en inspectant tout le trafic, y compris le trafic chiffré, à travers une plateforme unifiée qui intègre des services tels que le pare-feu web sécurisé (SWG), le courtier d’accès sécurisé au cloud (CASB) et l’accès réseau à confiance zéro (ZTNA).

Résumant les chiffres clés de l’étude Cybersecurity Insiders, l’infographie ci-dessous révèlent les principales menaces ciblant les VPN classiques et les préoccupations des entreprises en matière d’accès à distance.

