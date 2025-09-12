Au menu de cet épisode d’InfoNews Hebdo, l’emission qui décrypte l’actualité : Apple et son iPhone 17 « Air », OVHcloud cible les PME avec du VMware, SAP muscle son cloud souverain, une étude Stanford révèle que l’IA bloque l’entrée des jeunes sur le marché du travail, et l’ascension fulgurante de Mistral AI devenue la première « décacorne » française…

Une nouvelle semaine riche en secousses pour le numérique. Des secousses que Jean-François Le Nilias et Guy Hervier analysent et décryptent pour mieux en comprendre les tenants et aboutissants.

L’émission commence bien évidemment par l’évènement Tech de la semaine : Apple a déroulé son keynote annuel sans surprise mais avec un nouvel « iPhone Air », star d’une gamme 17 qui se contente d’améliorations incrémentales mais démontre toute la maîtrise des technologies et usages mobiles de la firme.

Côté cloud, OVHcloud sort une offre VMware managée pensée pour les PME, qui sort des sentiers tracés par Broadcom.

Pendant ce temps, SAP dévoile ses propres clouds souverains, un sujet hautement sensible en Europe.

Mais c’est encore une fois l’intelligence artificielle qui s’invite au cœur des débats : d’un côté, une étude Stanford montre que les jeunes paient le prix fort de l’automatisation, avec un recul marqué des embauches dans les métiers les plus exposés ; de l’autre, Mistral AI franchit le cap symbolique des « décacornes » grâce à un tour de table record, pendant qu’Anthropic, plus stratosphérique que jamais, triple sa valorisation et verrouille ses accès face à la Chine.

En toile de fond, la dépendance numérique de la France s’aggrave, comme le révèle le tout premier index Edrix, qui relègue l’Hexagone à la 6ᵉ place européenne. Un constat préoccupant alors que la question de la souveraineté numérique prend une dimension stratégique.

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo…

AU SOMMAIRE

EN BREF

iPhone 17, et alors ?

Apple dévoile ses nouveaux modèles, dont un iPhone Air ultrafin, mais sans surprise du côté de l’IA.

>> Toutes les annonces de la conférence Apple « iPhone 17 »

>> Apple 2025 : les iPhone 17 sont là et ne manquent pas d’Air…

OVHcloud se tourne vers les PME

Avec Public VCF as-a-Service, le champion européen du cloud cible directement les petites et moyennes entreprises.

>> OVHcloud lance « Public VCF as-a-Service » pour PME et MSP en quête de liberté

SAP propose des clouds souverains

L’éditeur allemand muscle son offre européenne, mais les questions de gouvernance et de Cloud Act restent ouvertes.

>> La souveraineté selon SAP : pragmatique, hybride, européenne

L’IA freine le recrutement des jeunes

Une étude Stanford démontre une baisse de 13 % de l’emploi des 22-25 ans dans les métiers exposés à l’IA.

>> L’IA redessine le marché du travail au détriment des profils juniors

>> Sans juniors, pas de seniors : pourquoi l’embargo sur les diplômés est un pari dangereux

>> Les 40 métiers les plus exposés à un remplacement par l’IA

Mistral « Décacorne » et Anthropic stratosphérique

Levées de fonds records pour les deux challengers d’OpenAI, avec des ambitions mondiales et des enjeux de souveraineté.

>> Mistral AI : plus qu’une Licorne, une « Décacorne »

>> Anthropic annonce une nouvelle levée de fonds XXL

>> IA et copyright : Anthropic règle son affaire de piratage de livres pour 1,5 milliard de dollars

DOSSIER

La France accroît sa dépendance numérique

Le classement Edrix place l’Hexagone seulement 6ᵉ en Europe, loin derrière l’Allemagne et l’Estonie.

>> Le Cigref fait les comptes de la dépendance européenne aux clouds américains

>> Budgets IT 2026 : sous pression, les DSI à l’heure des choix

>> Le GAIN AI Act américain peut-il vraiment priver l’Europe de GPU ?

>> L’Union européenne à l’épreuve de sa souveraineté numérique

RENDEZ-VOUS

Matinale IT4B sur la souveraineté – Jeudi 18 Septembre à 9H30

Un live consacré aux dépendances technologiques et aux moyens de réduire les risques pour les entreprises.

>> Souveraineté, dépendances technologiques et coûts : comment réduire vos risques ?

CARTON ROUGE

Google épinglée par l’Europe

Près de 3 milliards d’euros d’amende pour abus de position dominante dans la publicité en ligne.