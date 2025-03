Au sommaire de cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, des bugs plein Windows 11, Qonto sur S/4HANA, des avancées quantiques, l’appel européen pour l’autonomie numérique, l’acquisition record de Wiz par Google, le guide USF pour RISE & GROW, et le scandale Huawei.

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, l’émission hebdomadaire qui décrypte l’actualité marquante dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. Une actualité marquée cette semaine par la méga-acquisition de Google (la plus importante de son histoire). Avec nos réponses à cette grande question : Pourquoi l’hyperscaler Google Cloud a-t-il dépensé autant d’argent pour s’offrir une startup qui a moins de 5 ans d’existence ?

Autre sujet, la souveraineté numérique est plus que jamais d’actualité avec un appel de 90 entreprises européennes adressé à la Commission pour développer une autonomie numérique stratégique. Ce mouvement intervient dans un contexte géopolitique tendu où la dépendance aux technologies étrangères soulève des inquiétudes croissantes.

Les DSI sont également confrontés aux défis des migrations informatiques, qu’il s’agisse de Windows 11 et ses problèmes persistants de mises à jour ou du passage vers le cloud comme l’illustre l’expérience de Qonto avec S/4HANA. À cela s’ajoutent les considérations sur les technologies émergentes comme l’informatique quantique, où la France maintient un positionnement prometteur.

AU SOMMAIRE

En Bref

MAJ Windows : encore et toujours des problèmes

Microsoft continue de faire face à une accumulation de problèmes avec ses mises à jour de Windows 11. La dernière version, 24H2, et son correctif KB 5053-598 posent plusieurs difficultés, notamment des écrans bleus de la mort, des problèmes de redémarrage, des dysfonctionnements de connexion à distance (RDP) et la déconnexion de Copilot.

Qonto passe au cloud avec S/4 HANA

La néo-banque française Qonto, dédiée aux entreprises, a décidé de migrer vers S/4HANA dans le cloud d’ici 2026. Une migration qui témoigne de l’adoption d’outils traditionnels d’entreprise par des acteurs de la nouvelle économie.

Quantique : Les progrès d’IonQ et d’Alice & Bob

Contrairement à l’IA, l’informatique quantique en est encore et toujours au stade de la recherche fondamentale. Mais les chercheurs progressent régulièrement. En témoigne les dernières trouvailles d’Alice & Bob et de IonQ.

L’autonomie numérique en vogue

Quatre-vingt-dix entreprises européennes, dont Airbus, OVHcloud et Seapearl, ont adressé une lettre ouverte à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour souligner la nécessité d’une autonomie numérique européenne. La lettre appelle à construire un véritable marché européen du numérique et encourage le secteur public à privilégier les solutions européennes.

Google rachète Wiz pour 32B$

Google a annoncé l’acquisition de Wiz, une startup de cybersécurité fondée en 2020, pour la somme record de 32 milliards de dollars. L’opération est une nouvelle fois la démonstration de la puissance financière des géants technologiques américains et leur capacité à totalement bouleverser un marché.

Le Dossier

L’USF publie le guide RISE & GROW with SAP

L’USF (Association des Utilisateurs SAP Francophones) a publié un guide d’une trentaine de pages sur « RISE & GROW with SAP », une ressource précieuse pour les entreprises envisageant d’adopter ces offres cloud de SAP. Le document passe en revue les aspects contractuels, financiers, juridiques, techniques, organisationnels et RH de cette migration.

Le Rendez-Vous

Le Forum In-Cyber

Le Forum In-Cyber Europe (anciennement FIC) tiendra sa 17ème édition à Lille du 1er au 3 avril. Cet événement majeur dans le domaine de la cybersécurité aura pour thème « Zero Trust, la confiance pour tous ». Informatique News et ses partenaires seront présents pour couvrir l’événement en direct durant les trois jours, avec des lives quotidiens.

Carton Rouge

Haro sur Huawei

Une enquête en cours depuis 2021 accuse Huawei de corruption d’une quinzaine d’eurodéputés. Le constructeur chinois aurait offert des cadeaux et voyages d’une valeur considérable, allant jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros. Suite à ces accusations, Huawei a été banni de l’Assemblée européenne, et plusieurs pays ont décidé de ne plus travailler avec l’entreprise.