Après un détour la semaine dernière à Lille pour le Forum InCyber, InfoNews Hebdo réintègre sont plateau avec un sommaire, vous allez le voir, largement dominé par l’intelligence artificielle : nouvelles fonctionnalités Microsoft Copilot, l’intégration d’IA chez Zoom, le nouveau mainframe IBM Z17 conçu pour l’IA, l’enquête sur les CEO face à l’IA, l’investissement de CMA-CGM dans Mistral, deux rapports majeurs sur l’IA déchiffrés par Guy et un plan d’action européen pour l’IA.

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre émission hebdomadaire consacrée à l’actualité marquante dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. Une semaine qui aura été très, mais alors très marquée par les actualités autour de l’IA, comme en témoigne le sommaire concocté par Jean-François Le Nilias et Guy Hervier.

L’IA occupe une place prépondérante dans la stratégie des entreprises, tant du côté des géants technologiques qui renforcent leurs offres que des entreprises traditionnelles qui investissent massivement pour ne pas manquer ce virage qui laisse entrevoir une nouvelle transformation numérique. Cette omniprésence soulève d’importantes questions pour les DSI : quelles sont les implications stratégiques de ces technologies, comment intégrer l’IA dans les processus existants, et quelles compétences développer face à cette transformation profonde ?

Les différences d’approche entre les États-Unis, l’Europe et le reste du monde en matière d’IA sont notamment mises en lumière, notamment à travers deux rapports qui soulignent les inégalités croissantes entre pays et entreprises. Par ailleurs, l’annonce du plan européen de 200 milliards d’euros pour l’IA marque peut-être un tournant dans la stratégie du continent.

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo…

EN BREF

Microsoft Copilot étoffe son offre

Microsoft, qui vient de fêter ses 50 ans, a annoncé une série de huit nouvelles fonctionnalités pour Copilot, son assistant IA lancé il y a un an. Avec une volonté, rendre Copilot plus personnel, plus complice, plus utile.

>> 8 nouveautés majeures pour Microsoft Copilot et une IA plus personnelle

>>Quand géopolitique et activisme bouleversent le business : les leçons du fiasco de Microsoft

>>Bill Gates célèbre les 50 ans de Microsoft à sa façon

Zoom enrichit ses fonctionnalités d’IA

Zoom lance Zoom Tasks, une fonctionnalité de sa suite IA « Zoom Companion AI ». Un outil intéressant pour améliorer l’organisation et les processus tout en rendant les réunions plus portées vers l’action.

>> Zoom fait son entrée dans l’IA agentique avec le lancement de Tasks

IBM présente son nouveau mainframe Z17

Non, le Mainframe n’est toujours pas mort. Il est même plus vivant que jamais et se passionne lui aussi pour l’IA. Cette semaine, IBM a officialisé son très attendu z17. Une sacrée machine !

>> IBM lance son nouveau mainframe, le z17, bâti pour l’ère de l’IA !

>> Z17, l’ambition renouvelée d’IBM pour le mainframe à l’ère de l’IA

L’IA va-t-elle remplacer votre CEO ?

Selon une enquête DataHQ, 90% des dirigeants d’entreprise pensent que l’IA pourrait donner de meilleurs conseils que leurs propres conseils d’administration et être un meilleur stratège qu’eux-mêmes ! On épluche l’étude…

CMA-CGM investit 100 millions d’euros dans Mistral AI

Le groupe CMA-CGM, géant mondial du transport maritime et de la logistique, a annoncé un investissement de 100 millions d’euros dans un projet d’IA en partenariat avec Mistral AI, la pépite française de l’IA.

LE DOSSIER

Deux rapports majeurs sur l’IA et son impact

Deux rapports importants sur l’IA ont été publiés récemment. Le premier, de l’Académie des technologies, se concentre sur l’IA et la mésinformation/désinformation. Le second rapport, publié par l’ONU, adopte une perspective économique et examine la diffusion de l’IA dans différents pays. Il place l’IA parmi les « frontières technologiques ».

>> IA générative & mésinformation – Académie des technologies

>> ONU – 2025 Technology & Innovation Report

RENDEZ-VOUS

Devoxx, le rendez-vous des développeurs

Du 16 au 18 avril se tiendra à Paris, au Palais des Congrès, l’événement Devoxx, la plus grande manifestation française destinée aux développeurs et programmeurs. De nombreuses conférences sont prévues sur tous les aspects du développement logiciel, avec une forte présence de l’IA. La keynote sera assurée par Luc Julia, auteur provocateur du livre « L’IA n’existe pas ».

>> Devoxx France – 13ème édition – du 16 au 18 avril 2025

FEU VERT

L’Europe se mobilise pour l’IA

La Commission européenne vient d’annoncer un ambitieux plan d’action pour l’IA en Europe, avec un financement annoncé de 200 milliards d’euros. Que nous promet-il ?