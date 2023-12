InfoNews Hebdo, l’emission qui fait le tour de l’actualité IT avec au sommaire cette semaine les rumeurs autour de la nouvelle roadmap Windows 12, les bouleversements chez VMware, le secteur du numérique en 2024, le Wi-Fi 7 face au Li-Fi…

Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous propose leur tour d’horizon en vidéo de l’actualité IT. Au menu de cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, nos animateurs reviennent sur les dernières rumeurs en provenance de Redmond et des équipes de développement de Windows. Ces dernières ont été profondément remaniées cette année entre l’impact de l’IA générative sur le futur de l’OS et le départ de Panos Panay qui dirigeait la vision Windows jusqu’ici. Et ces rumeurs suggèrent une nouvelle roadmap qui pourrait finalement conduire Microsoft à repousser un « Windows 12 » à plus tard pour éviter une trop grande fragmentation du marché.

Et pour poursuivre dans cette séquence bouleversements d’équipes et de stratégies, on commence à percevoir les changements profonds que Broadcom compte opérer au sein de sa dernière acquisition, VMware. Et ça commence par des licenciements et l’abandon des licences perpétuelles…

Côté technologique cette semaine, nos présentateurs reviennent sur la finalisation de Wi-Fi 7 alors que pointe à l’horizon une autre technologie prometteuse : Li-Fi… Elle vient elle aussi d’être formalisée sous la norme IEEE 802.11bb.

Côté économie de l’IT, Guy et Jean-François reviennent à la fois sur l’officialisation de la seconde levée de fonds massive de Mistral AI (qui a choisi Google Cloud en partenaire) et sur le dernier rapport de Numeum sur la croissance des entreprises du secteur numérique en 2024, une croissance attendue plus faible qu’en 2023.

Enfin, ils reviennent sur l’annonce d’un accord européen autour du futur AI Act

     

Windows 12 retardé ?

Windows 12 retardé ?

Fin des licences perpétuelles de VMware

Fin des licences perpétuelles de VMware

Le Li-Fi meilleur que le Wi-Fi

Numeum confirme une forte croissance pour 2024

Numeum confirme une forte croissance pour 2024

Mistral partenaire avec Google Cloud

Mistral partenaire avec Google Cloud

L’Europe réglemente l’IA

Le DSIN de l’année

L’IA pour gagner du temps