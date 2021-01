A l’occasion de notre matinale sur le passage du legacy au cloud hybride, IT For Business recevait Guillaume Dubois, président de Soluceo, une entreprise spécialisée dans les solutions de cloud hybride et le digital workspace et Faouzi Sefsaf, DSI de Prorexem, un intégrateur IT installé à proximité de Saint-Étienne.

Prorexem a basculé vers le cloud une raison principale : « aller plus vite ». « Historiquement, quand on entamait des chantiers de transformation, cela prenait du temps. Or les clients doivent aller plus vite, c’est ce que permet le cloud. (…) Le cloud permet de mettre à dispositions des applications plus rapidement », précise Faouzi Sefsaf.

La réussite d’une bascule vers le cloud hybride repose, d’après Guillaume Dubois, sur la prise de temps et une approche critique de son infrastructure. « Il ne faut pas hésiter à remettre en cause son passé. (…) Repartir d’une feuille blanche, se poser les questions avec les métiers, la direction générale et coconstruire [ce projet] avec l’écosystème des partenaires ». Il s’agit pour lui, surtout d’améliorer et de construire une informatique plus agile et plus économique.

le lien vers la vidéo :