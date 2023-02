Avec l’intégration et la flexibilité comme mantra du développement de ses produits, Snom présentera une large gamme de solutions pour les nouveaux modèles et environnements de travail sur son stand 2T775 à l’ISE.

Snom Technology, la marque premium mondialement reconnue pour ses solutions de téléphonie de pointe et ses technologies innovantes de smart workplace, présentera ses derniers développements dans le domaine de la téléphonie IP à Integrated Systems Europe (ISE), qui se tiendra cette année à Barcelone du 31 janvier au 3 février 2023 (Fira Barcelona).

La gamme comprend deux téléphones de la nouvelle série D8XX, les modèles D862 et D865 avec Wi-Fi intégré, désormais disponibles chez les détaillants spécialisés, ainsi que le premier prototype du téléphone de bureau basé sur Android Snom D895 et les solutions de conférence et IP-DECT optimisées pour les modèles de travail hybrides.

Deux nouveaux produits seront présentés au salon

Avec le D865, Snom, le célèbre pionnier de la VoIP, lance un véritable all-rounder sur le marché. Désormais disponible chez les détaillants spécialisés, le nouveau téléphone IP avec WLAN, Bluetooth et les dernières technologies présentées à l’ISE répond à toutes les attentes des PME et des utilisateurs mobiles en matière de solutions de télécommunications flexibles et polyvalentes. Le Snom D865 dispose de deux ports LAN Gigabit et d’une connexion Wi-Fi intégrée pour une flexibilité maximale lors du placement et de la connexion des téléphones, qui sont des options particulièrement utiles dans les modes de travail hybrides (à la maison ou même dans les bureaux sans postes de travail dédiés). L’utilisateur bénéficie également de la plus grande flexibilité lors du choix des accessoires à utiliser avec le téléphone. Par exemple, le terminal IP offre le Bluetooth 5 pour connecter des casques Bluetooth ou les moyens de faire fonctionner un casque DECT ou une solution de conférence portable basée sur DECT pour une portée sans fil sans égale sur le téléphone via un dongle Snom-DECT correspondant sur l’un des deux ports USB.

Avec le téléphone de bureau IP Snom D862 , qui est également disponible dès maintenant chez les revendeurs spécialisés, le fabricant présente un modèle d’entrée de gamme très élégant et doté de nombreuses fonctions. Le nouveau D862 se distingue par son design captivant et sa qualité sonore cristalline, qui font la renommée des produits Snom. Grâce à la suppression optimisée des bruits de fond, ce téléphone de bureau peut également être utilisé dans des environnements bruyants, tels que les halls d’hôtel, les entrepôts ou les espaces avec des bruits de fond parasites. Les grandes entreprises disposant de nombreux postes de travail peuvent également bénéficier de cet élégant terminal IP à un prix compétitif sans avoir à faire de compromis sur la sécurité et la flexibilité.

Autres points forts

Dans le cadre de la vaste gamme de solutions, les visiteurs du salon pourront également se renseigner directement sur les dispositifs conçus pour faciliter l’exécution des tâches des travailleurs dans tout environnement : au travail, en déplacement et quel que soit leur emplacement dans leurs installations. Il s’agit notamment des téléphones IP DECT et des stations de base du fabricant, qui garantissent une mobilité et une plage de fonctionnement maximales dans l’entreprise ainsi qu’une installation extrêmement facile dans le bureau à domicile.

Dans ce contexte, Snom présentera également son dernier système multicellulaire M500. Le système DECT sera disponible sur le marché dans les prochains mois et permettra la combinaison de deux stations de base ou plus en une seule cellule DECT, effectuant jusqu’à 16 appels parallèles et gérant jusqu’à 48 comptes SIP.

Un réel engagement pour l’innovation

Snom s’engage pour des solutions innovantes. La présence à l’ISE se distingue par l’intégration et la flexibilité : « La technologie peut et doit s’adapter en permanence aux nouvelles méthodes de travail et aux scénarios d’application potentiels pour maintenir sa pertinence pour les utilisateurs à long terme », confirme Gernot Sagl, PDG de Snom Technology.

C’est pourquoi Snom a développé les premiers prototypes de solutions permettant (en partant du téléphone comme centre de contrôle pour l’automatisation des bâtiments) l’utilisation de terminaux IP avec la technologie des balises ou la passerelle KNX comme unité de contrôle pour les environnements de bureau intelligents pour les alertes ou le contrôle à distance.

Grâce à la recherche en cours et au développement de ses technologies, qui contribuent spécifiquement à la réalisation de divers scénarios de transformation numérique, le fabricant prouve que les terminaux IP peuvent être bien plus que de simples solutions de communication. L’utilisation mobile du téléphone – même en tant qu’unité de commande pour les environnements de bureau intelligents – permet non seulement d’accroître la mobilité et la flexibilité au sein des entreprises, mais aussi de réduire le coût de la mise en œuvre de projets complexes d’automatisation des bâtiments.