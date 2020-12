Keyrus réalise un investissement stratégique en nouant un partenariat fort qui devrait lui permettre d’accélérer son expansion en Amérique du Nord et assurer une présence dans 8 villes aux USA.

RunAsCloud possède une forte expertise cloud sur les solutions d’Amazon (Advanced Tier Partner) et de Microsoft (Gold Partner). Des niveaux de partenariat obtenus à travers la création de nombreux cas d’usage avec ses clients, et l’acquisition de certifications techniques dans plusieurs domaines dont notamment la sécurité du cloud, les solutions DevOps, la migration cloud, la modernisation d’environnement cloud.

L’entreprise a également créé un partenariat avec VMware afin de proposer les solutions Cloud pour des migrations de secours, des migrations hybrides et des migrations issues du cloud.

L’intégration de RunAsCloud dans l’univers Keyrus permettra à l’entreprise d’adresser l’importante base de clients internationaux de sa maison mère, et élargir son offre sur le marché du cloud aux grands projets Data et Analytics.

Pour Eric Cohen, fondateur et PDG de Keyrus, « la transformation digitale nécessite le plus haut niveau d’expertise cloud. À travers ce rapprochement, nous développons d’importants nouveaux moyens pour aider nos clients à devenir plus compétitifs en se digitalisant davantage et de façon optimale dans un monde post Covid-19 ».