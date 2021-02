SAS, l’un des leaders historiques du décisionnel en entreprise, continue d’étendre sa présence dans le cloud et annonce à la fois une nouvelle itération de sa plateforme SAS Viya et la concrétisation de son partenariat avec Azure annoncé en Juin.

Née en 2016, la plateforme analytique et Machine Learning de SAS avait connu en juin dernier une profonde refonte pour mieux adopter les containers et Kubernetes en fondation et se déployer plus aisément dans n’importe quel cloud qu’il soit privé ou public. Outre cette refonte, SAS annonçait également l’été dernier un partenariat avec Microsoft afin de permettre une pleine intégration de sa plateforme au sein du cloud Azure.

Cette semaine, SAS continue dans ces directions avec des évolutions de sa plateforme et la concrétisation de son partenariat avec Microsoft.

Même si les améliorations restent mineures, toutes cherchent à rendre le Machine Learning plus accessible à l’ensemble de l’entreprise avec une approche « AutoML » très affirmée. « Cette itération de la plateforme SAS Viya donne aux utilisateurs à tous les niveaux d’une organisation un puissant moteur d’apprentissage machine, performant et agile, pour aider à maîtriser les données complexes qui se trouvent dans les environnements cloud » explique ainsi Ruty Jyoti, VP AI Research chez IDC.

Pour illustrer les capacités de visualisation et d’analyse de SAS Viya, l’éditeur présente d’ailleurs plusieurs exemples avec une même idée: celle que les données et la plateforme Viya peuvent aider en cette période de crise pandémique et économique. Parmi les exemples mis en avant, on retiendra celui du gouvernement d’Odisha qui a développé tout un tableau de bord interactif de suivi de l’évolution du COVID en s’appuyant sur la plateforme.

De même les fonctionnalités ML et IA intégrées ont permis à la fondation COPD (Chronic Obstrusive Pulmonary Disease) d’être plus réactive face aux conséquences du virus COVID-19 pour les 320 millions de personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques.

Autre exemple, la plateforme est utilisée par l’université UCD de Dublin pour aider les cliniciens à diagnostiquer très tôt et à gérer les patientes victimes de prééclampsie sauvant ainsi bébés et mamans.

SAS annonce également la concrétisation des accords de partenariat annoncés en juin dernier. SAS Viya est donc désormais officiellement disponible dans la marketplace du Cloud Microsoft. Cette disponibilité permet ainsi aux deux éditeurs d’annoncer une offre commune « Predict & Plan Consumer Demand » qui repose intégralement sur la plateforme SAS Viya, elle-même hébergée dans Azure. Il s’agit de la première solution métier proposée conjointement par les deux éditeurs, un premier essai qui en appelle d’autres puisque SAS annonce que « de nombreuses autres solutions d’analyse dédiées au secteur industriel seront prochainement disponibles », sans fournir davantage de détails.

Les deux éditeurs annoncent également une conférence virtuelle commune le 11 février : Travel to faster, trusted decistions in the cloud.