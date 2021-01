La jeune pousse française Seald est reconnue, notamment dans le monde des assurances, pour son SDK destiné à simplifier la vie des développeurs devant incorporer du chiffrement de bout en bout dans leurs applications. Chiffrer tous les échanges de données n’est plus une option mais tous les développeurs n’ont ni le temps ni les compétences pour implémenter une telle protection de façon fiable et sûre. Avec le SDK de Seald, l’opération devient bien plus aisée et à la portée de n’importe quel programmeur.

L’ANSSI (Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information) vient d’accorder au SDK de la startup parisienne sa très convoitée certification CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau). La CSPN est une certification purement française, plus accessible et moins coûteuse que les « Common Criteria » internationaux. Elle attribue au produit audité un niveau de confiance de base certifié par des critères, une méthodologie et un processus soigneusement élaboré par l’ANSSI. Jusqu’ici à peine une centaine de produits ont obtenu cette certification. La liste est affichée sur le site de l’ANSSI.