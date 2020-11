Chaque semaine, InformatiqueNews en partenariat avec IT for Business, reçoit un acteur clé de l’IT. Jean-Christophe Morisseau, directeur général de Red Hat France, est notre invité de la semaine.

Red Hat… La marque est l’un des grands noms de l’open-source. Elle est depuis la fin 2018, le nouveau moteur de croissance d’IBM. Alors que le géant a annoncé un split pour mieux se séparer d’activités devenues moins rentables comme l’infogérance, Red Hat apparaît plus que jamais central dans la stratégie du groupe (ou plutôt de l’entité qui demeurera IBM). Même si l’éditeur reste indépendant de sa société-mère.

Jean-Christophe Morisseau, DG de Red Hat France est ainsi l’invité de la semaine de Guy Hervier. Il revient avec lui sur le rôle majeur que joue désormais Red Hat dans la vision stratégique cloud d’IBM mais insiste sur l’indépendance de l’éditeur. Red Hat est un socle technologique majeur pour IBM mais également pour bon nombre de partenaires et d’intégrateurs. Il reconnaît toutefois qu’ « avec le rachat par IBM, les clients perçoivent Red Hat comme un acteur crédible et pérenne pour accompagner leur stratégie de containerisation et de cloudification ».

Il revient aussi sur l’importance de technologies comme Ansible, Advanced Cluster Management ou OpenShift dans un univers de développement « cloud natif » et DevOps très focalisé autour des containers. Bien évidemment il aborde également la situation sanitaire en France et son impact sur le fonctionnement des entreprises, de leurs collaborateurs, évoquant les leçons apprises durant le premier confinement et les semaines qui ont suivi.