Le groupe Alphalink continue d’innover en présentant son offre d’hébergement Telco Center, un service d’hébergement souverain à très forte valeur ajoutée, conçu spécialement pour les opérateurs.

Leader sur le marché indirect des télécommunications, Alphalink propose à ses partenaires d’accompagner la transition numérique des entreprises grâce à ses solutions Télécom. Opérateur d’infrastructures, Alphalink déploie également son propre réseau fibre FTTO garantissant très haut débit, sécurité et disponibilité. Alphalink a bâti son leadership grâce à des offres pilotables à 360° en ligne et son niveau d’accompagnement technique et commercial à même d’accélérer la croissance de ses partenaires.

Un service offrant toutes les garanties pour héberger ses infrastructures dans un environnement industriel de confiance et de haute performance

Une flexibilité sans limite : Il est possible de dimensionner l’offre en fonction des besoins, du quart de baie à une baie complète, avec une puissance ajustable de 0,5 à 7 kVA.

Sécurité et résilience : Alphalink bénéficie d’un datacenter certifié ISO 27001, ISO 22301, HDS et ISO 9001, avec une supervision 24/7 et une infrastructure électrique hautement redondante.

Large connectivité : Il est possible de bénéficier d’une interconnexion directe avec les principaux opérateurs et fournisseurs cloud, au cœur de la plaque parisienne.

Le Telco Center occupe 1 500 m2 d’hébergement répartis sur plusieurs salles sécurisées, à la disposition des clients. Il permet également l’accès direct aux opérateurs d’infrastructures et aux Cloud Services Providers. Enfin, une équipe d’experts est disponible 24/7 et prête à intervenir sur les infrastructures hébergées.

Alexandre Nicaise chez Alphalink « Nous sommes fiers de présenter notre offre Telco Center qui a été spécifiquement conçue pour répondre aux attentes des opérateurs qui se doivent d’accéder à des infrastructures d’hébergement performantes, ultra sécurisées et personnalisables en fonction de leurs attentes spécifiques. Nous sommes l’un des seuls acteurs du marché à offrir ce service avec une approche totalement pensée pour les opérateurs. »