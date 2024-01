IMS Networks, un groupe spécialisé dans l’infogérance d’infrastructures réseaux et de services de cybersécurité, voit son excellence technologique saluée en annonçant une forte croissance de ses activités sur son dernier exercice. Cela démontre une nouvelle fois la capacité du groupe à proposer des offres industrielles, innovantes et de confiance, indispensables pour permettre aux entreprises et structures publiques de mener à bien leur stratégie numérique.

Fondé à Castres, IMS Networks opère essentiellement ses services sur le territoire national français avec ses agences de Toulouse, Bordeaux, Paris, Lyon et Sophia-Antipolis, mais accompagne également ses clients dans plus de cinquante pays. IMS Networks s’est spécialisé dans le déploiement, l’infogérance et la sécurité des infrastructures de réseaux critiques. Elle compte plus de 400 clients en France.

Une croissance portée par l’innovation et l’expertise technique

En étant l’un des rares acteurs certifiés ISO27001 à l’échelle de son infrastructure et de l’ensemble de ses services, IMS Networks se démarque par son exigence d’amélioration continue dans la sécurité du SI. Face à la transformation digitale de ses clients IMS Networks renforce son positionnement sur l’excellence technologique et les solutions de confiance. Après la création d’une plateforme totalement souveraine de protection des attaques par déni de service distribué (DDoS), l’entreprise a également mis en place une offre SASE (Secure Access Service Edge) de confiance hébergée et opérée en France. IMS Networks va par ailleurs accompagner ses clients stratégiques (banques, énergéticiens, recherche, aéronautique…) vers le développement d’infrastructures de communication intégrant des technologies cryptographiques post-quantiques.

Positionner la RSE au centre de ses offres

Au-delà d’accompagner ses clients sur les sujets de la mise en œuvre de réseaux de nouvelle génération et l’exploitation de plateformes et d’infrastructures sécurisées, IMS Networks se distingue également par sa volonté de promouvoir une démarche de numérique responsable en permettant à ses clients de minimiser leur empreinte carbone. L’utilisation de technologies performantes et frugales comme les réseaux locaux optiques passifs (POL, Passive Optical LAN) qui permettent dans des bâtiments ou sur des campus d’être moins consommateurs d’espace et d’énergie. Ce faisant, IMS Networks souhaite permettre à tous les acteurs de la chaîne (bureaux d’étude, cabinets d’architecte, partenaires, clients) d’être sensibilisés à ces approches pour qu’ils puissent utiliser des technologies plus responsables pour mener à bien leurs projets.

La filiale Custocy met l’IA au service de la protection des réseaux

IMS Networks a investi près de 6 millions d’euros dans sa filiale Custocy pour développer une plateforme NDR française fondée sur une technologie unique d’Intelligence Artificielle collaborative. Cette solution SaaS vise à surveiller, analyser, détecter, et répondre aux cyberattaques en cours sur le réseau des organisations avec une précision et une rapidité sans précédent. Aujourd’hui, IMS Networks annonce son intention d’accélérer la commercialisation de la solution Custocy pour en faire une alternative souveraine à Darktrace et Vectra Networks.

De nouvelles orientations en 2024 pour soutenir la croissance

Forte de ses vingt-cinq ans d’expérience et après avoir éprouvé son offre auprès des PME, ETI, et d’acteurs publics, IMS Networks va désormais concentrer ses efforts sur les très grandes entreprises (CAC 40, etc.), ministères et grandes organisations. Ces dernières sont désormais des cibles stratégiques pour le groupe qui a su concevoir une offre cyber, télécoms et réseaux architecturée pour répondre aux attentes spécifiques et complexes de ce type de structures.

Au niveau des offres commercialisées, l’accent sera particulièrement mis en 2024 sur les volets réseaux/IP/Optique et cybersécurité. En effet, pour soutenir les plans de transformation digitale de ses clients, IMS Networks souhaite leur permettre de se reposer sur des réseaux performants, sécurisés, administrés et supervisés par ses équipes d’experts.

Enfin, en 2024, le groupe ambitionne de poursuivre ses recrutements d’experts, de mettre le cap sur l’international et d’être en veille sur des opportunités de croissance externe.

Thierry BARDY, Président du groupe IMS Networks « Nous sommes en phase avec les objectifs de notre plan stratégique initié en 2020 qui fait aujourd’hui d’IMS Networks un des leaders français des architectures et de l’infogérance des réseaux télécoms et de la sécurité des données critiques. Cela s’illustre ces derniers mois par la signature du contrat d’infogérance du réseau Renater. Nous allons désormais lancer notre nouvelle feuille de route en renforçant nos parts de marché auprès des grandes organisations françaises et européennes. Reconnus sur le marché pour notre expertise poussée qui associe maitrise des environnements réseaux, télécoms et cyber, nous bénéficions de toutes les compétences et des moyens nécessaires pour devenir durablement la référence de notre marché. »