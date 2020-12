Le groupe Pixid poursuit son développement européen. Après le rachat du britannique « The Internet Corporation » en 2017 et du néerlandais Carerix (spécialiste des CRM pour le recrutement), Pixid étend son aura sur le Benelux en rachetant la société Belge « Connecting-Expertise ». Cette dernière est surtout connue pour sa solution cloud de gestion des effectifs (VMS, Vendor Management System) à destination des agences de recrutement. Celle-ci automatise toutes les étapes du processus de recrutement, de l’embauche au contrat de travail, puis du suivi jusqu’à la facturation. Elle compte 4500 entreprises clientes.

Rappelons que Pixid est désormais un des leaders du HCM (Human Capital Management) avec ses solutions en mode SaaS. Le groupe compte 18 000 entreprises et agences d’interin clientes dans le monde. Il traite et gère plus de 4 millions de contrats.

Les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés mais Connecting-Expertise continuera à opérer sous sa marque propre et poursuivra son partenariat stratégique avec USG People en fournissant ses produits et services aux clients actuels de USG.

Etienne Colella, Président de PIXID SAS, se réjouit de cette acquisition et rappelle que « l’ambition du Groupe PIXID est de fournir à ses clients partout en Europe une technologie de pointe pour rendre le recrutement aussi efficace et fluide que possible. »