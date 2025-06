Squad, groupe cyber de référence en Europe, confirme son solide positionnement sur le marché en annonçant une croissance à deux chiffres sur son dernier exercice. Cette nouvelle performance illustre pragmatiquement la capacité de Squad à se positionner comme un partenaire de confiance pour accompagner ses clients dans la protection de leurs systèmes d’information, avec son offre 360° en conseil, intégration, expertise et services managés.

Avec plus de 1 000 experts répartis dans 12 agences en France, Suisse, Espagne et au Canada, Squad s’engage à offrir le meilleur de la cybersécurité et du développement sécurisé à ses clients. Le groupe met son ADN technique et son expertise de pointe au service des grands comptes, en intégrant la cybersécurité au cœur des infrastructures IT, OT et Cloud.

Un développement porté par l’expertise et un accompagnement continu

La croissance de Squad a été portée par l’extension des missions menées chez les clients, par les nouveaux marchés décrochés et par l’accès à de nouveaux référencements suite aux acquisitions des sociétés Newlode et Scassi en 2024. Enfin, au-delà de la croissance générée par les offres historiques du groupe, le lancement de nouveaux services à l’image du SOC IA a contribué au développement des parts de marché de Squad.

De nouvelles perspectives sur les prochains mois

En 2025, Squad ambitionne de poursuivre son développement à l’échelle européenne en conjuguant croissance organique et nouvelles acquisitions. Dans ce contexte, le groupe prévoit notamment de continuer à étoffer son offre de service et de tisser de nouvelles alliances industrielles avec des fournisseurs de technologies de nouvelle génération. En parallèle, Squad étudie d’ores et déjà de nouvelles opérations de croissance externe pour étendre son portefeuille de service et son empreinte géographique.

Au-delà de ces éléments, le groupe ambitionne enfin de poursuivre ses investissements pour recruter de nouveaux talents qui lui permettront de supporter sa forte montée en charge et de mener à bien son plan stratégique.

Laurent Graciani, Group CEO Squad « Nous croyons en une cybersécurité collaborative, où experts et clients avancent ensemble pour anticiper les menaces et sécuriser les infrastructures critiques et les systèmes embarqués. Nous sommes fiers d’annoncer cette forte croissance et de nous positionner comme l’une des références incontournables sur notre marché en France comme à l’international. Squad bénéficie d’un positionnement unique qui lui permet de se distinguer et d’accompagner durablement ses clients dans la mise en œuvre d’une politique cyber efficace et adaptée à leurs attentes spécifiques. »