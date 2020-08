Dans une nouvelle étude publiée cette semaine, Gartner estime que le marché de l’ « Infrastructure as a Service » (IaaS) dans le Cloud public en 2019 s’est élevé à 44,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 37,3% par rapport à 2018. Plus étonnant, cette croissance est toujours en accélération puisqu’il est supérieur au taux de croissance de 2018 qui était de 31,3%.

À l’heure où l’Europe veut avec Gaia-X promouvoir un cloud souverain en s’appuyant sur les hyperscalers européens, un constat vient à la fois illustrer l’importance de l’initiative et l’ampleur du défi à relever. Les 5 principaux hyperscalers mondiaux (AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, Tencent Cloud) représentent à eux seuls 80% du marché mondial du IaaS. Une suprématie qui s’accentue : en 2018, les 5 géants (3 américains et 2 chinois) ne représentaient « que » 77% du marché du IaaS.

Selon Gartner, AWS reste largement en tête des fournisseurs de IaaS avec 45% devant Azure avec 18%, Alibaba (9%), Google Cloud (5%) et Tencent (3%). Toutefois AWS ne bénéficie plus désormais que d’une croissance de 29% contre 57,8% pour Azure, 62,4% pour Alibaba Cloud, et surtout 80,1% pour Google Cloud et 101,5% pour Tencent Cloud.

