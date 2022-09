Comme chaque Vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT avec cette semaine les annonces fortes de Dreamforce 2022, le rachat de Figma, les difficultés de recrutement de l’IT et la très attendue première mise à jour majeure de Windows 11…

Jean-François le Nilias et Guy Hervier sont comme il se doit aux commandes de ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo. Ils ont principalement retenu de l’actualité de la semaine le lancement officielle de « Windows 11 2022 Update », la très attendue première mise à jour majeure de Windows 11 (connue sous le nom de version « 22H2 » ou « Sun Valley 2 ») qui corrige bien des défauts de la version d’origine sortie l’an dernier.

L’autre grand événement de la semaine, c’est bien entendu le retour en présentiel de la grande conférence Dreamforce de Salesforce. L’édition 2022 a été marquée par le lancement d’une nouvelle plateforme temps réel « Salesforce Genie » et d’une nouvelle fonctionnalité Slack, Canvas.

Nos animateurs ont aussi retenu le changement de gamme et de marques chez Intel qui efface de son portfolio les logos Pentium et Celeron pour se contenter d’un « Intel Processor » très universel.

L’étude de la semaine nous vient de Michaël Page qui revient une nouvelle fois sur les difficultés de recrutement de l’IT qui ne vont décidément pas en s’améliorant malgré la Grande Démission.

Côté financier, le gros coup de la semaine c’est bien évidemment de rachat de la startup Figma par Adobe pour 20 milliards de dollars. Une somme qui en dit long sur la concurrence que Figma faisait à la solution Adobe XD.

Pour leur dossier de la semaine, nos commentateurs se sont penchés sur ce nouveaux arrivants de l’univers du logiciel collaboratif à l’instar de Twilio et RingCentral alors que la pandémie a réinventé le monde du travail pour offrir plus de flexibilité et de télétravail.

     

Au sommaire de ce numéro :

En bref :

Windows 11 2H2, c’est officiel Le Genie de Salesforce Fini les Pentium et Celeron Difficultés de recrutement en IT jusqu’en 2023 selon Michaël Page Adobe rachète Figma pour 20Mds$



Le Dossier

Twilio, RingCentral, nouveaux arrivants du logiciel collaboratif



Le Rendez-vous

Orange Business Services fait son show



Le carton rouge