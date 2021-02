Couchbase, créateur de la base de données NoSQL, publie un deuxième volet de son étude menée auprès de 450 décideurs informatiques sur la transformation numérique.

Il en ressort que si les DevOps ont le potentiel pour révolutionner cette migration, 1 répondant sur 2 rend compte des difficultés rencontrées par leurs équipes de développement, à savoir qu’on leur demandait d’en faire trop en trop peu de temps.

86% des responsables interrogés ont eu des difficultés, notamment pour:

– fixer des objectifs clairs et mesurables pour l’équipe de développement (40 %),

– veiller à ce que les équipes de développement disposent toujours de la bonne technologie (40 %),

– s’assurer que l’équipe de développement comprenne clairement les objectifs stratégiques de l’organisation (31 %)

– et enfin identifier et résoudre les défis auxquels sont confrontées les équipes de développement (31 %).

Steve Yen, co-fondateur, de remarquer : « Les développeurs ont besoin d’un soutien adéquat, allant d’objectifs de projet clairs aux outils et technologies appropriées qui favorisent l’agilité et l’adaptabilité rapide en ces temps de changement ».