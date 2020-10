Alors que la conférence BMC Exchange vient de fermer ses portes, InformatiqueNews en partenariat avec IT for Business reçoit en invité de la semaine Stéphane Chantalou, Vice President Europe de l’Ouest de BMC Software.

BMC Software est un acteur un peu à part sur le marché avec deux activités bien divisées. D’une part une activité « Mainframes » marquée par une vraie volonté d’intégrer ces mastodontes dans les approches DevOps pratiquées partout ailleurs sur l’infrastructure. D’autre part, une activité « informatique distribuée » avec un vaste portfolio de solutions DevOps, Service Management, Operations Management, Enterprise Scheduling, …

Aujourd’hui tous les produits de cette seconde activité sont peu à peu repensés et réécrits pour le cloud et une approche SaaS. Tous s’appuient désormais sur la nouvelle plateforme HELIX, véritablement « cloud native », qui sert de socle multicloud aux nouvelles offres SaaS de BMC Software. Une offre disponible dans le cloud BMC, chez les hyperscalers ainsi que chez quelques opérateurs locaux majeurs.

Bien évidemment, Stéphane Chantalou revient avec Guy Hervier sur les annonces du BMC Exchange et notamment sur l’arrivée très attendue de la solution d’automatisation et d’orchestration des workfloaws d’application « Control-M » sous Helix en le replaçant dans l’offre générale et les besoins actuels des DSI. Il évoque également la dernière étude de Forrester qui voit désormais les entreprises finaliser leur évolution de l’ITSM vers l’ESM, autrement dit l’application d’une agilité IT à la totalité de l’entreprise.