Le virus est partout, invisible. Pour s’en protéger il suffit de connaitre et appliquer les fameux « gestes barrière ».

Si vous n’êtes pas sûr de bien les connaître ou de bien les maîtriser, LifeAZ et les Pompiers de Paris ont mis en place une plateforme qui propose (accès libre, pas d’inscription) une sorte de petit quizz qui récapitule ce qu’il faut savoir, de façon ludique et non anxiogène. A tester dès à présent en cliquant ici ou en saisissant l’adresse suivante « sauverdesvies.lifeaz.co ».

LifeAZ est également à l’origine de l’initiative visant à promouvoir les gestes qui sauvent, comme par exemple ceux à porter à une personne prise de malaise, en attendant l’intervention des premiers secours.

Les bons conseils et informations sont accessibles sur le net, www.everydayheroes.fr (inscription nécessaire), ou via l’application dédiée, et permettent non seulement de devenir un héros du quotidien mais aussi de faire passer le taux de survie à un arrêt cardiaque de 5% en France à plus de 60% à Seattle où la formation a déjà été proposée : cela demande 5 minutes par jour.

Sont déjà en ligne plus de 100 jeux pour apprendre et de nouveaux contenus vitaux apparaissent toutes les semaines.