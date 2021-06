Le projet Gaia-X continue d’accueillir de nouveaux membres. Dernier en date, la deeptech française Loamics et sa plateforme PaaS d’analyses de données permettant d’automatiser et de valoriser instantanément les données.

Présentée comme un DataOS, la plateforme veut accélérer et simplifier les processus de nettoyage et d’exposition des données en un point unique afin de fournir un accès temps réel à un volume de données en pleine explosion. Loamics permet à des acteurs de tous les secteurs d’activité de mettre en œuvre des processus de gestion et de prise de décision basés sur le croisement de données hétérogènes, intelligentes, fiables et sécurisées en temps réel. Sa force réside dans son déploiement « plg and play » qui permet d’être opérationnel en moins de deux heures.

Pour son CEO, Stéphane Bollon, ce rapprochement est très logique : « Nous avons créé Loamics avec la même philosophie que le projet Gaia-X : démocratiser la donnée pour la rendre accessible au plus grand nombre dans l’entreprise, tout en préservant sa souveraineté et sa gouvernance. Autre parallèle entre nos objectifs respectifs, Gaia-X ambitionne de stimuler la création d’espaces de données sectoriels en Europe, devant ainsi permettre aux entreprises de collaborer, d’échanger des données et d’accroître leur productivité. Pour notre part à l’échelle de l’entreprise, nous souhaitons redonner le pouvoir et la maîtrise de la donnée aux métiers, favorisant l’échange et la collaboration afin de gagner en performance et en productivité. Nous sommes persuadés que notre maturité au regard de la data est un véritable atout pour Gaia-X notamment vis à vis de la concurrence internationale. »