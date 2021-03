Mener à bien sa transformation numérique est un sujet stratégique qui concerne toutes les entreprises. Dans ce contexte, l’usage du Cloud Computing occupe une place centrale dans cette mouvance et contribue largement à accélérer la digitalisation des opérations de gestion des entreprises. Si l’apport du Cloud Computing est indéniable en matière de transformation digitale, de flexibilité et de rapidité de mise en œuvre, une question reste toujours d’actualité. Comment piloter efficacement les coûts associés à son usage ? Sur ce sujet, nombre d’entreprises et d’organisations n’ont pas encore pu trouver une réponse concrète à ce point pourtant essentiel.

Ne pas se focaliser sur les seuls aspects techniques du Cloud

Comme nous l’avons vu, l’usage du Cloud Computing est désormais largement répandu et va continuer de croitre ces prochaines années. Si nous pouvons nous réjouir de ce constat, il nous faut maintenant permettre aux utilisateurs de piloter plus finement les coûts liés à ces opérations. En ce sens, avoir une visibilité complète de son parc et des dépenses engagées est une nécessité. Sur ce point, une nouvelle approche est aujourd’hui en forte croissance : le Finops.

Mais qu’est-ce que le Finops exactement ?

Contractant les mots finance et opérations, le Finops consiste à connaitre et optimiser les coûts liés à l’usage du Cloud Computing. En effet, ce sujet peut rapidement devenir particulièrement complexe et notamment pour les entreprises très fortement consommatrices de Cloud. N’oublions pas qu’il n’existe pas un seul cloud, mais de nombreux cloud et qu’il est fondamental de pouvoir avoir une vue d’ensemble pour mettre en place au juste coût une infrastructure qui réponde à ses besoins. Si l’un des objectifs à atteindre est certes de réaliser des économies sur les coûts engagés, le réel enjeu est de s’appuyer sur une infrastructure dimensionnée pour répondre aux attentes des utilisateurs, afin d’éviter les gaspillages et d’utiliser les ressources les plus adaptées et au meilleur prix.

Mettre en place une organisation adaptée

Mener à bien une démarche de Finops nécessite de déployer une organisation dédiée qui prendra en compte deux composantes : une équipe et des outils. Un lead Finops est tout d’abord conseillé pour piloter le projet dans son ensemble, sa mission sera centrée sur ce seul objectif. Par ailleurs, pour lui permettre d’accéder aux bonnes informations, de produire des metrics et de faire les bons choix, il devra s’appuyer de manière centralisée sur des informations précises, temps réel et fiables. Sur ce point, force est de constater qu’une telle démarche ne peut que passer par une industrialisation de cette tâche.

Une chose est sûre, piloter ses projets de Cloud Computing ne pourra se faire sans maîtriser les aspects financiers liés à ces mises en œuvre. Conscients de cette donnée, les utilisateurs de Cloud se tournent aujourd’hui massivement vers l’approche Finops pour mener à bien leurs projets. Au regard de ces éléments, nous devrions donc voir la notion de Finops monter en puissance et devenir un incontournable dans le lancement des projets de Cloud Computing ces prochaines années.

Par Manuel HAAS chez Use It Cloud