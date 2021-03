On le sait, Microsoft repackage ses offres pour des secteurs d’activité bien déterminés, en mixant et paramétrant ses services Azure, Dynamics 365 et Microsoft 365 spécifiquement pour les usages et besoins métiers du secteur visé. Ainsi, l’éditeur a récemment lancé Microsoft Cloud for Manufacturing pour aider les industriels à sécuriser le travail à distance et la sécurité des « front line workers », à construire des usines plus agiles, à créer des chaînes d’approvisionnement plus résilientes.

C’est probablement afin d’enrichir cette offre cloud à destination des industriels que Microsoft vient d’annoncer l’acquisition de The Marsden Group pour un montant non divulgué. Cette société est présentée par Microsoft comme un leader dans l’innovation technologique industrielle et le prototypage rapide. En l’intégrant, l’éditeur va disposer d’une équipe spécialisée pour aider les industriels à identifier rapidement les problèmes et les solutions, ainsi qu’à prototyper et à mettre en œuvre ces solutions.

« Dans notre monde en constante évolution, nous constatons un besoin urgent d’agilité opérationnelle, avec des chaînes d’approvisionnement également plus agiles, pour répondre aux forces disruptives du marché et aux demandes des consommateurs. Cet investissement nous permet de franchir une étape supplémentaire dans notre volonté d’aider toutes les industries à concevoir et à construire des solutions numériques plus rapidement » explique Omar Abbosh – Corporate Vice President, Cross-Industry Solutions chez Microsoft Corp.