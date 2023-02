Microsoft annonce la prise en charge de .NET Framework par sa plateforme UUP et la disponibilité de « UUP On-Premises » en mars prochain pour des mises à jour Windows plus sûres, plus rapides, et avec moins de redémarrages.

Les sacro-saintes mises à jour… Les utilisateurs s’en fichent autant que leur première paire de chaussettes… Les administrateurs les redoutent autant que l’apocalypse…

C’est particulièrement vrai dans l’univers Microsoft et dans l’univers Windows où ces mises à jour génèrent parfois (souvent ?) des problèmes d’instabilité ou plantage et des souvent (trop souvent ?) des reboots.

Depuis quelques années, Microsoft a beaucoup travaillé à rendre ces mises à jour plus compactes, plus sures, et engendrant moins de reboots (redémarrages). Typiquement, depuis Windows 10, le système peut détecter quand une mise à jour empêche un bon redémarrage et revenir en arrière. Windows 11 a introduit un mode Modern Standby qui permet de garder la machine à jour même en veille. Et le système sait redémarrer les applications lancées lorsqu’une mise à jour impose un reboot de sorte que bien des utilisateurs ne s’aperçoivent même pas qu’il y a eu mise à jour durant qu’il dormait.

Bientôt moins de redémarrage pour un système pleinement à jour

Plus récemment Microsoft a annoncé son « Unified Update Platform », ou Microsoft UUP. En réalité la technologie est en développement depuis 2016 et a été introduite avec Windows 10. Mais Microsoft l’a amélioré récemment et en a surtout dévoilé une version ‘on-premises’ permettant aux entreprises de mieux contrôler les déploiements des mises à jour du système.

UUP est un système commun à toutes les mises à jour Microsoft, qu’il s’agisse de mises à jour de qualité, de rustines de sécurité, ou d’enrichissement des fonctionnalités Windows.

La plateforme promet une expérience de mise à jour de Windows plus rapide, plus efficace et moins perturbante. Elle promet de réduire les consommations d’énergie et de bande passante nécessaire aux mises à jour du système. Elle promet même moins de reboots.

Cette semaine, Microsoft a annoncé que les mises à jour .NET (qui sont fréquentes et engendrent quasiment systématiquement un reboot de Windows) allait elles aussi être prises en charge désormais par la plateforme UUP tout au moins sous Windows 11 22H2 afin d’engendrer moins de reboots.

Par ailleurs, Microsoft va officiellement lancer UUP version « On-Prem » pour les entreprises qui préfèrent garder un contrôle complet de leur mises à jour (contrôler le moment et la manière dont les mises à jour sont déployées) plutôt que de se reposer sur le nouveau service Windows Autopatch (qui consiste dans les faits à confier la planification et l’exécution du processus de mise à jour à Microsoft). Windows UUP On Prem permet aux entreprises de contrôler le moment et la manière dont les mises à jour sont déployées sur leurs appareils, tandis que Windows Autopatch confie la planification et l’exécution du processus de mise à jour à Microsoft.

À l’avenir, cela permettra de réduire d’au moins 30% la taille des mises à jour de Windows. UUP deviendra en mars le moyen par défaut de Windows de récupérer ses mises à jour, même dans ses versions « Entreprise ».

Le système « On Prem » fonctionne de sorte que les clients Windows sont connectés à des points de distribution (des serveurs « on prem » de l’entreprise placés stratégiquement) eux-mêmes reliés à un serveur central « on prem » qui communique avec le Cloud Windows Update. Les points de distribution assurent que chaque poste ne reçoive que ce dont il a besoin pour se mettre à jour.

Microsoft explique cependant que la mise en place de ce mécanisme version « on-prem » va imposer aux IT un premier téléchargement massif de 10 Go sur chaque point de distribution (heureusement pas pour chaque client Windows) pour mettre à jour Windows 11 en version 22H2 sur tous les appareils.

Le principe est expliqué ici : UUP on premises updates for Windows 11 | Windows IT Pro Blog (microsoft.com)

