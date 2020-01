Microsoft est une entreprise aux activités « neutres » en carbone depuis 2012. Mais à l’instar d’Apple, Google ou encore Amazon, l’entreprise veut aller aujourd’hui beaucoup plus loin.

En décembre dernier, Satya Nadella avait co-signé avec 80 autres CEO de grandes entreprises américaines une lettre ouverte confirmant leur engagement à respecter les accords de Paris et invitant le gouvernement américain et Donald Trump à revenir sur la décision d’en sortir.

Aujourd’hui, Microsoft annonce sa volonté de devenir « Carbon Negative » d’ici 2030, autrement dit de faire en sorte que l’entreprise retire plus de carbone de l’atmosphère que ses activités n’en émettent. Elle annonce également que tous ses bâtiments et tous ses datacenters seront alimentés par de l’énergie 100% renouvelable d’ici 2025 et que tous les véhicules de ses campus seraient électriques d’ici 2030.

Si le carbone n’est pas la seule et unique inquiétude écologique de notre planète, il n’en demeure pas moins une préoccupation première pour répondre à l’urgence climatique. Il est impératif que les activités humaines génèrent de moins en moins de carbone. Mais cela ne suffira pas. Il va nous falloir retirer le carbone de l’atmosphère. Et pour cela, l’humanité ne pourra se contenter de multiplier les forêts (en 2019, Amazon a lancé l’initiative, The Climate Pledge, et annoncé un fonds d’investissement de 100 millions de dollars pour la reforestation). Il va lui falloir des technologies capables de capter le CO2 de l’air et le réinjecter sous terre ou l’exploiter pour des revêtements routiers par exemple.

Il existe différentes techniques de captation du Carbone. Total a par exemple développé sur le bassin de Lacq un pilote de captage et stockage de CO2 (l’entreprise participe également au Clean Gas Project de l’OGCI, un fonds d’investissement d’1 milliard de dollars en faveur du climat). Mais la plupart de ces techniques restent aujourd’hui à l’état de prototypes voire de simples recherches.

C’est pourquoi Microsoft a annoncé cette semaine la création d’un nouveau fonds doté d’un milliard de dollars sur 4 ans pour supporter les startups, entreprises et chercheurs travaillant sur le développement de technologie de capture et stockage du carbone. Ce fonds restera indépendant des efforts philanthropiques de Microsoft sur le climat qui se poursuivront en parallèle. « Un milliard de dollars, c’est à la fois beaucoup et trop peu lorsque vous réfléchissez au niveau d’investissement qui sera probablement nécessaire » note humblement Brad Smith le directeur juridique de Microsoft « mais nous espérons que cela incitera davantage de gouvernements et d’entreprises à investir dans de nouvelles voies en faveur du climat et de la capture du carbone ».

Et Microsoft s’est fixé un objectif : retirer de l’atmosphère tout le carbone généré par les activités de l’entreprise (et de sa supply chain) depuis sa naissance en 1975 !

