La modernisation des systèmes ERP comme SAP via l’intelligence artificielle (IA) transforme radicalement le paysage de la gestion des données, en apportant des solutions innovantes pour le nettoyage, la déduplication et l’exactitude des données. Ces avancées contribuent à des migrations plus rapides et à un ROI amélioré pour les entreprises engagées dans cette voie.

Alors que les entreprises dépendent de plus en plus de SAP pour gérer leurs opérations, il devient impératif de moderniser ces systèmes pour répondre aux demandes croissantes de flexibilité et de performance. Cette modernisation n’est plus simplement une démarche stratégique, mais une nécessité critique pour rester compétitif dans un marché en constante évolution. Parallèlement, l’émergence de l’intelligence artificielle (IA) transforme profondément le paysage des migrations ERP, offrant une voie novatrice vers une modernisation plus efficiente et efficace.

Rationaliser la modernisation SAP grâce à l’IA

La rationalisation de la modernisation SAP grâce à l’IA représente une avancée majeure dans le domaine, en particulier dans la partie de la modernisation relative à la gestion des données. Traditionnellement, les entreprises considèrent la partie de la modernisation relative à la gestion des données comme une nécessité désagréable. Les défis traditionnels de cet aspect de la modernisation sont souvent complexes et coûteux. Les processus intensifs en ressources et les perturbations potentielles des opérations commerciales ajoutent à la difficulté. Les délais d’exécution prolongés ne font qu’aggraver ces difficultés, faisant de la gestion des données une tâche indésirable d’un programme déjà difficile. Cela conduit de nombreuses entreprises à repousser le problème et à moderniser SAP sans moderniser leurs données, ce qui limite les avantages de la modernisation dans le meilleur des cas et, dans le pire des cas, conduit à des processus de gestion non fonctionnels qui limitent considérablement le fonctionnement quotidien de l’entreprise.

Cependant, l’intégration des technologies de l’IA apporte une lueur d’espoir, offrant une automatisation et une utilisation optimisée des ressources. Ces innovations transforment fondamentalement chaque étape de la modernisation, du nettoyage des données à la planification de la migration, ainsi que le nettoyage et la déduplication, au maintien de l’exactitude des données dans le nouveau système. Si elle est bien menée, elle apportera également des avantages allant au-delà de la modernisation. Ainsi, l’IA simplifie non seulement le processus, mais le rend également plus efficace et plus rentable.

Optimisation des coûts et de l’efficacité

Pour réaliser des économies et améliorer l’efficacité, l’intégration d’informations basées sur l’IA dans la partie relative à la gestion des données des projets de modernisation SAP offre des avantages concrets. Elle se traduit par :

>> Une meilleure efficacité opérationnelle : optimisation des processus internes, réduction des temps d’exécution des tâches et augmentation de la productivité globale de l’entreprise.

>> Une réduction des coûts : réduction des tâche manuelles et des ressources nécessaires.

>> Une Réduction des risques : l’automatisation des processus de gestion des données est moins sujette aux erreurs.

En combinant ces éléments, l’utilisation de la gestion des données s’appuyant sur l’IA améliore significativement la performance globale des processus de modernisation SAP, conduisant à des avantages tangibles pour l’entreprise : une optimisation des budgets, une réduction des coûts et une optimisation du retour sur investissement.

Pour tirer parti des avantages de l’IA dans les programmes de modernisation de SAP, les entreprises peuvent mettre en œuvre les stratégies d’IA suivantes :

1 – Classer automatiquement les données pour assurer un état des lieux avant la modernisation. En utilisant l’IA pour la classification des données, il est possible de limiter considérablement le temps et les efforts nécessaires pour comprendre les données en l’état.

2 – Utiliser des suggestions automatisées pour la qualité des données afin d’améliorer la qualité des données qui vont être transférés dans le nouvel environnement. Une bonne qualité des données est essentielle pour favoriser l’acceptation et la confiance des utilisateurs et pour étayer les processus d’IA et de ML. L’utilisation de suggestions automatisées pour les règles de qualité des données limitera les efforts et les ressources nécessaires.

3 – Appliquer automatiquement la qualité des données en fonction de la classification des données pour améliorer continuellement leur qualité sans intervention manuelle. Combiner la première et la deuxième stratégie pour améliorer la qualité des données sur la base de la classification des données à l’aide de l’IA limitera non seulement le temps et les efforts, mais permettra également d’obtenir une qualité de données cohérente, moins sujette aux erreurs et qui réduira les risques.

4 – Générer automatiquement des modèles de déduplication pour permettre une résolution automatisée des doublons. Les doublons ne sont souvent pas des copies exactes mais peuvent présenter de légères variations. La programmation de modèles pour comprendre toutes les subtilités de la déduplication peut prendre beaucoup de temps. L’utilisation de modèles formés par l’IA peut limiter les efforts et les coûts et contribuer à améliorer la résolution des doublons.

5 – Réutiliser les capacités de l’IA dans le nouvel environnement afin d’améliorer continuellement les données et de tirer profit des capacités de l’IA. L’amélioration continue des données garantit que les processus de gestion pilotés par l’IA dans SAP et d’autres systèmes fonctionnent sur des données fiables pour fournir les meilleurs résultats et des avantages tangibles.

L’avenir de la modernisation SAP s’inscrit résolument dans l’essor de l’IA. Les avancées telles que le machine learning, le traitement du langage naturel et l’analyse prédictive redessinent le paysage de cette transformation, offrant des capacités et une efficacité inégalées. Les organisations qui adoptent l’IA comme un levier stratégique dans leur stratégie de modernisation ERP seront à la pointe de l’innovation et seront en mesure de garantir leur succès durable.

En capitalisant sur les avancées de l’IA, les entreprises peuvent non seulement naviguer avec aisance dans les complexités de la modernisation de SAP, mais aussi ouvrir de nouveaux horizons de croissance et d’innovation. Alors que les systèmes SAP et les technologies d’IA évoluent rapidement, leur intégration promet un avenir prometteur pour les entreprises désireuses de prospérer dans un contexte commercial en constante évolution.

_____________________________

Par Marielle Verschoor, Practice leader for ERP Modernization chez Informatica

À lire également :