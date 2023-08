Les risques associés à la mauvaise gestion des données ne se limitent pas aux inefficacités opérationnelles. Avec des réglementations de plus en plus strictes, des IA génératives en quête de qualité pour éviter les hallucinations, une inévitable recherche de plus de valeur et des contraintes de Green IT qui ne peuvent plus être ignorées, il devient impératif d’adopter une gouvernance des données solide, garantissant ainsi conformité, sécurité, capacités d’analyse avancées et durabilité.

Les données sont un actif stratégique essentiel pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, et l’efficience financière reste désormais la priorité numéro un. Toutefois, de nombreuses entreprises ont du mal à exploiter pleinement leurs données en raison de problèmes tels que la fragmentation, l’incohérence, le cloisonnement et l’utilisation de technologies parfois obsolètes. En ne parvenant pas à optimiser l’utilisation de leurs données, elles risquent de louper des opportunités de croissance et de perdre en efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par une baisse de rentabilité. De plus, l’utilisation de technologies obsolètes peut les exposer à des risques juridiques et réglementaires, entraînant des amendes et de coûteux litiges. C’est pourquoi, les entreprises doivent mettre en place des stratégies efficaces de gestion des données, en investissant dans des solutions modernes et en mettant en œuvre des processus d’analyse avancés pour exploiter pleinement le potentiel de leurs données.

Pilier structurant, la gouvernance des données offre une vision claire des données, définit des règles pour leur utilisation, améliore leur qualité, sécurité et traçabilité. Elle identifie les lacunes, élimine les doublons et rationalise les processus de collecte, stockage et utilisation. Un aspect clé de la gouvernance des données est la capacité de lignage (data lineage) qui permet de tracer l’origine des données et le processus de consolidation de celles-ci. Cette fonctionnalité, à la fois technique et métier, offre une cartographie des sources de données, permettant ainsi de garantir leur fiabilité. L’analyse d’impact est une autre fonctionnalité essentielle, notamment avec la législation européenne sur l’intelligence artificielle, où la traçabilité est au cœurs des préoccupations. Cette traçabilité ne se limite pas à l’origine des données, elle permet également d’approfondir les informations concernant le propriétaire des données et leur qualité.

Il est primordial de souligner l’importance de la qualité des donnée dans la gouvernance. Des exemples concrets peuvent être observés dans le domaine des campagnes marketing, où la qualité des données peut avoir un impact négatif sur les résultats. Les institutions financières en font également l’expérience, notamment dans le domaine des investissements, où la confiance dans les données est essentielle.

Il est également intéressant de mentionner le rôle de la gouvernance des données dans la mise en œuvre des indicateurs ESG. Ceux-ci sont devenus obligatoires pour les entreprises qui doivent désormais intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs activités. La gouvernance des données joue un rôle clé en fournissant une infrastructure solide pour collecter, stocker, gérer et vérifier les données liées à ces indicateurs. Elle garantit la qualité des données en éliminant les doublons, en assurant leur cohérence et en offrant une traçabilité complète de leur origine. Grâce à une gouvernance des données efficaces, les entreprises peuvent consolider et analyser leurs données ESG de manière rigoureuse et transparente, mesurant ainsi précisément leur performance dans des domaines et prenant des décisions éclairées pour les intégrer dans leur stratégie globale. Par ailleurs, la gouvernance des donnée facilite la communication des indicateurs ESG aux investisseurs, régulateurs et organismes de notation, renforçant ainsi la confiance et la crédibilité des rapports ESG de l’entreprise.

Gestion et gouvernance des données : une combinaison essentielle

La gouvernance des données est un ensemble de principes, de normes et de pratiques applicables à toutes les étapes du cycle de vie des données (de la collecte à la suppression), garantissant ainsi leur cohérence et leur fiabilité. La gestion des données, quant à elle, consiste à la mise en œuvre technique de la gouvernance des données, permettant ainsi l’exécution et l’application des politiques et des tâches de l’entreprise.

Une gouvernance des données sans mise en œuvre n’est qu’une simple documentation. C’est là que la gestion des données intervient, en permettant l’exécution et l’application des politiques et des tâches définies dans le cadre de la gouvernance des données. En d’autres termes, la gouvernance des données fournit les directives pour la gestion des données, tandis que la gestion des données les met en pratique, en veillant à ce que les données soient collectées, stockées, utilisées et supprimées conformément aux règles et aux normes établies.

Clés d’une gouvernance réussie : simplicité, efficacité et durabilité

La gouvernance des données doit être accessible à tous. De nos jours, les profils non techniques accèdent et manipulent régulièrement les informations sur les données. Pour ce faire, les interfaces doivent être épurées, sécurisées, intégrées et simples d’utilisation. De même, la gouvernance des données nécessite l’implication de professionnels disposant d’une expertise en la matière, car ils ont la responsabilité de garantir la cohérence et la qualité des données. A leur tour, les informaticiens sont chargés de la configuration et de la gestion des processus opérationnels, des applications et des bases de données pour garantir la conformité aux politiques de gouvernance des données.

Pour assurer une gouvernance des données efficace, il est par ailleurs crucial d’établir un cadre collaboratif accompagné d’une politique claire et réglementée. Les politiques définissent les objectifs à atteindre, les règles précisent quant à elles les moyens pour y parvenir. Les entreprises établissent donc un ensemble de règles correspondant à leur politique de gestion pour les tâches courantes, telles que le consentement, la qualité, la conservation et la sécurité des données.

Quant à la pérennité de la gouvernance, elle sera renforcée par un ensemble d’actions telles que la planification à moyen et long terme, l’inclusion de sponsors ou des activités de conduite du changement. La gouvernance des données n’est pas un projet avec une date de début et de fin. Il s’agit d’une activité permanente de l’entreprise qui prend soin de l’un de leurs actifs les plus précieux, les données.

En mettant l’accent sur la simplicité, l’efficacité et la durabilité, une gouvernance des données bien organisée et mise en œuvre offre aux entreprises une approche solide pour gérer leurs données de manière optimale et garantir leur conformité aux normes et réglementations.

Outils et techniques pour une gestion optimale des données

La qualité des données est primordiale pour mettre en œuvre et appliquer efficacement les politiques de qualité. Le profilage, le nettoyage et la standardisation des données sont les étapes essentielles dans ce processus. En utilisant les outils adéquats et en les paramétrant correctement, il est possible de vérifier la validité, l’exactitude et l’exhaustivité des données. Cela permet de détecter et de résoudre divers problèmes tels que des valeurs non valides, des erreurs d’orthographe ou des données manquantes, contribuant ainsi à améliorer la qualité des données.

La traçabilité des données (lineage) est un autre aspect crucial de la gestion des données. La capacité à suivre graphiquement la provenance et les transformations des données permet de garantir la transparence et la fiabilité des informations. Cette fonctionnalité, à la fois technique et métier, permet de remonter aux origines des données, de vérifier leur propriété, leur qualité, etc. Elle joue un rôle central dans des domaines tels que la conformité réglementaire et les audits, renforçant la confiance dans les données utilisées.

Le partage de données est également un élément clé de la gestion des données. Ce service permet, via une interface dédiée, de donner aux consommateurs un accès simple et sécurisé aux informations sur les jeux de données : définitions, caractéristiques fonctionnelles et techniques, qualité, responsables, politiques associés, etc. Il est géré par des gestionnaires de données qui mettront à disposition des jeux de données d’utilisation récurrente. Le consommateur peut ainsi demander accès aux données à travers de cette interface. Cela permet un partage de données de manière collaborative, simplifiée, rationalisée et sécurisée.

L’utilisation de solutions cloud présente des avantages significatifs, notamment la mise en œuvre, la maintenance, l’évolutivité, la flexibilité et la sécurité. Les capacités de gouvernance des données évoluent constamment, permettant une collaboration plus efficace, une prise de décision plus éclairée et une utilisation optimale des données dans toute l’organisation. Ils s’adaptent plus facilement au rythme de croissance du niveau de maturité de la gouvernance des données.

Les données représentent un actif stratégique indispensable pour les entreprises, mais pour en tirer pleinement parti, une gouvernance des données efficace est essentielle. La gouvernance des données vise à créer de la valeur pour les entreprises en garantissant la définition de règles claires pour l’utilisation des données, l’amélioration de leur qualité, leur sécurité et leur traçabilité. Elle implique également l’implication de professionnels compétents et la mise en place de politiques réglementées et de mesures de performances. La gouvernance des données constitue par ailleurs une fondation solide pour l’intelligence artificielle (IA), car il est impossible de mettre en œuvre l’IA sans une gouvernance des données solide. Il est important de souligner que la relation entre la gouvernance des données et l’IA est bidirectionnelle, car l’IA peut aider à améliorer la gestion et la gouvernance des données, tandis que la gouvernance des données fournit une base solide pour l’IA.

De Georges Anidjar, Directeur Général Europe du Sud chez Informatica

