Nouvel or noir des entreprises, la data est devenue un enjeu encore plus essentiel avec l’émancipation des IA au cœur des processus numériques. Informatica est un spécialiste de la préparation, de la gestion, de l’analyse, de la qualité et de la gouvernance des données. Son directeur général pour l’Europe du Sud, George Anidjar, est notre invité de la semaine.

Né en 1993, Informatica est l’un des acteurs clés du marché de la Data. L’éditeur aide les entreprises à donner vie à leurs données et à l’IA. Né avec une solution ETL, l’éditeur s’est diversifié pour s’imposer en spécialiste de la qualité des données, la gouvernance, l’intégration des données, et le Master Data Management (MDM). Aujourd’hui, l’éditeur s’est totalement réinventé pour le cloud et propose une plateforme Data Cloud Management intégrant plus de 250 services, facilitant la gestion des données pour les entreprises de toutes tailles.

À l’heure où les entreprises sont invitées à se repencher sur les problèmes de qualité et de gouvernance des données pour alimenter les IA, Guy Hervier a invité sur son plateau George Anidjar, Directeur général pour la France et l’Europe du Sud, d’Informatica.

Avec lui, il revient sur les nouveaux enjeux de l’IA, sur l’importance de la qualité des données parce qu’elle influence directement l’efficacité des algorithmes, sur les besoins de régulation des IA comme en témoigne la récente déclaration internationale de Bletchley Park mais aussi sur les innovations d’Informatica qui cherche à simplifier l’accès à l’IA pour les entreprises et vient de lancer sa propre IA conversationnelle pour discuter avec les données et les faire parler : Claire AI.

Ensemble, ils évoquent l’importance d’une approche rigoureuse et méthodique dans la collecte, le traitement, et la gouvernance des données pour garantir leur intégrité et leur pertinence. Non seulement pour prendre les bonnes décisions métiers mais aussi pour avoir des IA éthiques et pertinentes.

Alors que les grands acteurs du cloud américains se présentent ouvertement comme des « Data Cloud », George Anijar revient sur la collaboration d’Informatica avec les hyperscalers, sur les problématiques de migration vers le cloud, mais aussi sur la transformation interne opérée par l’éditeur et sur les perspectives qui s’ouvrent au groupe après le rachat de Pivitar.

     

